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Erdoğan'dan KOBİ'lere destek açıklaması! Aylık 2500 liraya kadar destek ödemesi yapılacak

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
28.12.2024 18:12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan KOBİ'lere destek geldi. Erdoğan, "Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz. Çalışan başına aylık 2500 liraya kadar destek ödemesi yapmayı planlıyoruz" dedi.

Erdoğan'dan KOBİ'lere destek açıklaması! Aylık 2500 liraya kadar destek ödemesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BTSO Ekonomiye Değer Katanlar 49'uncu Ödül Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Konuşmamım hemen başında şunu vurgulamakta fayda görüyorum. Dünya artık çok farklı bir yere gidiyor. 2024 Nobel Kimya ödülünün verildiği çalışmayı konunun ehli isimler devrim niteliğinde bir proje olarak değerlendiriyor.

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Yapay zeka teknolojisi ve insansız sistemlerle birlikte dünya artık çok farklı bir yere gidiyor. Nice baş döndürücü gelişmeye şahit oluyoruz. Yapay zeka ve insansız sistemler meselesinin ülkemizde yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. TEKNOFEST'ler Ar-Ge yatırımları ile bu yeni dünyaya ülkemizi hazırlıyoruz.

"İŞİN MAGAZİN YÖNÜNÜ HİÇBİR ZAMAN AŞAMADILAR"

Muhalefette ne böyle bir vizyon ne de merak var. İşin sadece magazin yönünü hiçbir zaman aşamadılar. Aynı umut kırıcı tablo hemen her alanda geçerli. Belli ezberleri ve ideolojik saplantıları var. Onların dışına çıkamıyorlar. Aynı zamanda kabiliyet de yok. Suriye krizinde eski rejimin devrilmesinin üzerinden tam 3 hafta geçti ama bunlar meseleyi hala kavrayamadılar. Rakipleri dahi tüm dünya Türkiye'nin jeopolitik gücünün ve artan etkisinin farkında fakat bunu bizim muhalefete bir türlü anlatamıyorlar.

"EKONOMİ PROGRAMINA DESTEĞİMİZ TAM"

Biz 22 yıllık iktidarlarımız sürecince Türkiye'nin sorunlarını küçülerek değil büyüyerek aşacağımıza inandık. Bu büyümeyi sağlayacak politikalar uyguladık. Biz özellikle ekonomide sabun köpüğü misali gelip geçici politikalar savunmak istemiyoruz. Ayaklarımızı sağlam basıyor, adımlarımızı sağlam atıyoruz. Ekonomi programımıza güvenimiz ve desteğimiz tam. Ülkemize uluslararası sermaye girişi hızlandı. Ülkemizin kredi risk birimi düştü. 2025 yılı bütçesinde gerçekçi adımlarla hareket ettik.Türk ekonomisinin kaldırabileceğinden daha ağır vaatlerle gelenler, hesap kitap yapmadan bol keseden saçanlar günün sonunda vatandaşı evdeki bulgurdan da ettiler. Biz bu 5 yılı en iyi şekilde değerlendirmek arzusundayız. Genel seçimlerde muhalefetle popülist vaat yarışına girmeyerek bu yolu seçtik. Belki bedel de ödedik ancak ülkemize ve milletimize bedel ödetmedik. Belirlediğimiz hedeflere belirli ölçüde ulaştık. Kur oynaklığı azaldı, finansal koşullar iyileşti. Dünyadaki 3 kredi derecelendirme kuruluşunun 2 defa not arttırdığı tek ülke biziz. Bu sene yatırımlar için 1 trilyon 569 milyar lira kaynak ayırdık. Deprem bölgesinin yeniden inşasının yanı sıra sulama, altyapı gibi önceliklere kaynak ayırdık.

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Vatandaşımızın her söylediğinin başımızın üstünde yeri vardır. 2025 yılında yıl sonu enflasyon beklentisinin üzerinde bir oranla asgari ücret belirlendi. Bu taban ücrettir, iş verenlerimiz çalışanlarına daha fazla ücret ödemek isterse buna kimse mani olmaz. Büyümeden çalışanlarımızın da pay almasını sağladık. Bugün 630 doları bulan asgari ücretimiz gelişmekte olan pek çok ülkeden daha yüksek seviyede. Enflasyon hedefimiz tek tek gerçekleştikçe vatandaşlarımızın alım gücündeki etkisini daha çok görecek.

KOBİ'LERE DESTEK MÜJDESİ

Yıllık 37 milyar dolar ihracatımız olan 1 milyon 200 binden fazla kişiye istihdam sağlayan konfeksiyon ve tekstil sektörünü korumayı hedefliyoruz. Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz. Çalışan başına aylık 2500 liraya kadar destek ödemesi yapmayı planlıyoruz"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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