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Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: İkramiyelerin ödenme tarihi belli oldu! İlk ödeme o tarihte yapılacak

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.01.2025 07:23
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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan karara göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların ikramiyesinin ne zaman yatacağı belli oldu. Peki, 2025 yılında işçilerin ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: İkramiyelerin ödenme tarihi belli oldu! İlk ödeme o tarihte yapılacak

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 2025 yılındaki ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyordu. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ikramiyelerin ne zaman yatacağı belli oldu.

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İLK İKRAMİYE ÖDEMESİ 24 OCAK'TA

Alınan karara göre, ödemeler 2 parça şeklinde hesaplara yatırılacak. İlk ödemeler 24 Ocak 2025'te ikinci ödeme ise 24 Mart 2025 yılında yapılacak.

Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediye ise 23 Aralık 2025 tarihinde ödenecek.

erdoğan

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete ikramiye
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