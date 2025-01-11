Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: İkramiyelerin ödenme tarihi belli oldu! İlk ödeme o tarihte yapılacak

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 2025 yılındaki ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyordu. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ikramiyelerin ne zaman yatacağı belli oldu.

İLK İKRAMİYE ÖDEMESİ 24 OCAK'TA

Alınan karara göre, ödemeler 2 parça şeklinde hesaplara yatırılacak. İlk ödemeler 24 Ocak 2025'te ikinci ödeme ise 24 Mart 2025 yılında yapılacak.

Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediye ise 23 Aralık 2025 tarihinde ödenecek.