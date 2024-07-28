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Erdoğan işaret etmiş, Bakan Işıkhan duyurmuştu: Düğmeye basıldı: SGK'ya borçta iki aşamalı tahsilat, haciz kapıda!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.07.2024 07:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlu belediyeleri işaret etmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da düğmeye basıldığını duyurmuştu. SGK'ya borçlar iki aşamalı olarak tahsil ödenecek. İsteyen belediye, arsa ile ödeme yapabilecek.

Erdoğan işaret etmiş, Bakan Işıkhan duyurmuştu: Düğmeye basıldı: SGK'ya borçta iki aşamalı tahsilat, haciz kapıda!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek borç bildirimleri gönderildiğini açıklamıştı. Prim borçlarının tahsilatına ilişkin olarak harekete geçildi ve iki aşamalı formül ortaya çıktı. Yeniden yapılandırma, taksitlendirme gibi seçeneklere rağmen, ödeme yapılmıyorsa, icra takipleri başlatılacak ve borçlar haciz yoluyla tahsil edilecek. İsteyen belediye borcunu arazi ile kapatabilecek.

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KAYNAKTAN KESİNTİ YAPILMASI GÜNDEMDE

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Ekim ayında Meclis açıldığında ise yerel yönetimler için yeni düzenlemeler de yolda. AK Parti kaynakları “Meclis açıldığında gündeme gelecek yeni düzenleme ile yerel yönetimlerin tahakkuk eden vergileri ile sosyal güvenlik primlerinin, idarelere ödenecek vergi gelirleri payından kaynakta kesilmesini istiyoruz. Böylece belediyelerin yeni borç birikimlerinin de önüne geçilmesini hedefliyoruz” dedi.

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Yeni dönemde yapılacak düzenlemede, İl özel idareleri, belediyeler, bu idarelere bağlı kuruluşlar ve bunlara ait tüzel kişilerin gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergiler ile sosyal güvenlik primlerinin vadesini izleyen ayda bu idarelere ödenecek paydan kesilmesi düşünülüyor.

Bakan Işıkhan duyurdu: SGK belediyelerin prim borcu için harekete geçti: Borç bildirimleri gönderildi Bakan Işıkhan duyurdu: SGK belediyelerin prim borcu için harekete geçti: Borç bildirimleri gönderildi
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