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Erdoğan uyarmıştı! Fahiş fiyat denetlemesi başladı

13.09.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz." dedi. Ticaret Bakanlığı, büyükşehirlerdeki 10 toptancı halinde bugün denetlemelerde bulunacak.

Erdoğan uyarmıştı! Fahiş fiyat denetlemesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından Bakanlık harekete giçti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti, tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere denetimler başlattı.

Söz konusu denetimler kapsamında, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince bugün 9 büyükşehirdeki 10 toptancı halinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek. Denetimler sadece bugünle sınırlı olmayıp, kamu yararı gözetilerek titizlikle ve sürekli devam edecek.

10 TOPTANCI HALİ DENETLENENİYOR

Denetleme yapılacak toptancı halleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Aydın Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Adana Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Samsun Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali olarak belirlendi.

Kaynak: AA
Fotoğraf: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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