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Erken emeklilik bayram sonrası Meclis’te! Ev kadınından Bağ-Kur’lu esnafına milyonların gözü emeklilik reformundaydı: İkinci EYT geliyor…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
18.06.2024 09:08
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Bayram tatili sonrası Meclis’i yoğun bir gündem bekliyor. Meclis'in önüne gelecek düzenlemelerin içinde çok önemli reformlar da bulunacak. Bunların en başında ev kadınlarının erken emekliliği geliyor. Ev kadınları isteğe bağlı şekilde emeklilik için başvurduğunda sigorta primlerinin 3’te 1’ini devlet ödeyecek. Böylece asgari ücret üzerinden prim yatıranın 25 bin liralık ödemesi devletten sağlanacak. Öte yandan Bağ-Kur prim eşitlemesi ile 5 yıl erken emeklilik için de adım atılması bekleniyor.

Erken emeklilik bayram sonrası Meclis’te! Ev kadınından Bağ-Kur’lu esnafına milyonların gözü emeklilik reformundaydı: İkinci EYT geliyor…

Meclis’ten geçen torba yasadaki kritik maddelerin başında milyonlara erken emeklilik imkanı sağlayacak düzenlemeler de var. Bunun yanında birçok reformun da hayata geçirilmesi bekleniyor. Bunların en başında ise ev kadınlarına emeklilikte kolaylık sağlayacak düzenleme geliyor.

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Bayramdan sonra yoğun bir mesaiye başlayacak olan TBMM’ye gelecek bu yeni düzenleme ile ev kadınlarının sosyal güvenceye sahip olmaları ve emekliliklerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu düzenleme ile isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Şu anki asgari ücret üzerinden hesaplandığında en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruşken, düzenleme uygulandığında devlet bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşunu destek olarak ev kadınlarına verecek. Böylece ev kadınları ayda 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.

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ÇALIŞAN KADINA ÇOCUK SAYISINA GÖRE YIPRANMA PAYI

Öte yandan emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi konusu da gündemde. Burada bazı mesleklerde uygulanan yıpranma payı modelinin çalışan kadınlar için de çocuk sayısına göre uygulanması durumu söz konusu olacak.

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BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI 9000’DEN 7200’E İNECEK

Kadınlara emeklilik konusunun dışında geçtiğimiz yıldan bu yana merakle beklenen Bağ-Kur’lu küçük esnafın prim gününün SSK’lı çalışanın prim gününe eşitlenmesi. 1 milyon küçük esnafın 9 bin prim gününün 7200 güne çekilerek 5 yıl erken emekliliğinin önü açılacak. Düzenlemeden 10 ve altında kişi çalıştıran esnaf yararlanabilecek.

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YENİ EYT OLACAK

Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. Bu tarih sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı tamamlaması gerekecek.

Express


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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
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