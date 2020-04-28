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Erken emeklilik mümkün! Kadınlarda 6, erkeklerde 2 yıl erken emeklilik...

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.04.2020 11:45 | Son Güncelleme

Çalışanların en büyük arzusu huzurlu bir emeklilik hayatı geçirmektir. Uzun yıllar süren yorucu çalışma temposunun meyvesi olan emeklilik zamanında çoğu kişi sahil kasabasına yerleşerek daha sakin bir hayatın kucağına kendisini bırakmak ister. Sahil kasabası hayalini kuran ya da gerçekleştiren kaç kişi vardır bilinmez ama emeklilik maaşı çalışma hayatı sona erenler için derin bir nefes olur.

Erken emeklilik mümkün! Kadınlarda 6, erkeklerde 2 yıl erken emeklilik...

Emeklilik maaşını elde etmek için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında kişilerin yerine getirmesi gerekli olan koşullar belirlenmiştir. Temel olarak emekli olmanın anahtarı hizmet süresi, kişinin adına SGK'ya ödenen prim günü miktarı ile sigorta başlangıç tarihinden geçer. Bunları yerine getirdikten sonra ise kişilerin cinsiyeti ve yaş kriterleri de belirleyici rol oynar. Her geçen gün emeklilik şartlarının zorlaştırıldığı düşünüldüğünde yasalar ile güvence altına alınan erken emeklilik formülleri ilgi çekici bir başlık halini alıyor.

Milyonlarca vatandaşın iple çektiği emeklilik günü için erken döneme çekmek adına formüller belirlenmiştir. Vatandaşların çoğunun bilmediği bu formüller ile erken emeklilik şartlarının kapsamı ve detayları da şekillendirilmiştir. Peki erken emeklilik formülleri nelerdir? Şartları nelerdir? İşte erken emeklilik formüllerine dair merak edilen tüm detaylar...

ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLLERİ NELERDİR?

Erken emeklilik denildiğinde aklımıza ilk hizmet borçlanması ve prim günü ile emeklilik gelmektedir. Aynı zamanda kişilere yıpranma payı ile erken emeklilik hakkı da verilmiştir. Geliştirilen erken emeklilik formülleri ile eksik olan prim miktarları tamamlanır. Prim ve hizmet sürelerine dair şartlarının tamamlanmasından sonra kişilerin yaş kriterlerini de doldurması şarttır.

Doğum borçlanması kadın sigortalılara özel olarak tanınan bir haktır. Doğum öncesindeki ve sonrasındaki dönemi kapsayacak şekilde iki yıllık prim geriye dönük olarak ödenebilir. Doğum borçlanmasıyla en fazla üç çocuk için olmak üzere toplam 6 yıl daha erken emekli olmanın yolu açılmıştır. Doğum borçlanmasının geçerli olması için sigorta başlangıç tarihinden sonra doğumun gerçekleşmesi gerekir.
Askerlik borçlanmasından yararlanmak için erkek sigortalıların er, erbaş olarak silah altına alınması ya da yedek subaylık okulunda eğitim görmesi gerekir. Askerlik borçlanması ile sigorta başlangıcı öne çekilebilir ya da eksik primler tamamlanabilir.
Kısmi emeklilik için kişilerin sigorta başlangıç tarihi oldukça etkilidir. 1999 tarihi ve öncesinde SGK'ya sigortalı olarak bildirilen kişilere 3600 prim günü (10 yıl) ve 15 yıllık hizmet süresi şartlarını tamamlaması durumunda erken emeklilik hakkı verilmiştir.
Yıpranma hakkı ile erken emeklilik ise; çalışma koşulları ağır olan meslek gruplarına verilen bir haktır. Özel olarak verilen yıpranma süreleri yaş haddinden düşürülerek erken emeklilik imkanı sağlanır. Yıpranma hakkından yararlanacak meslek grupları arasında; su altında çalışanlar, emniyet ve MİT mensubu, itfaiyeci, gazeteci, madenci ve demir-çelik çalışanları yer almaktadır. Bu meslek grupları içinde yer alan kişilere 3600 prim günü şartını tamamlaması durumunda 1 yıllık süre için 60-180 gün arasında değişen fiili hizmet süresi zammı verilmektedir.
Çalışma hayatının büyük bir bölümünü yurt dışında geçiren Türk vatandaşları erken emekli olabilmek için bu süreyi belgeler. Belgelenen süreyi kişilerin borçlanabilmesine imkan verilmiştir.

DİĞER HİZMET BORÇLANMASI SÜRELERİ NELERDİR?

Kamu görevlisi personelin aylıksız izin süreleri,
Yurt içi ve yurt dışında geçirilen doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
Avukatlık stajını tamamlayanların normal staj süreleri,
Sigortalı olarak çalışırken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların burada geçirdiği süreler,
Kanuni grev ve lokavtta geçen süreler,
Hekimlerin fahri asistanlık süreleri borçlanılabilir.

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