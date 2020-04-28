Erken emeklilik mümkün! Kadınlarda 6, erkeklerde 2 yıl erken emeklilik...

Emeklilik maaşını elde etmek için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında kişilerin yerine getirmesi gerekli olan koşullar belirlenmiştir. Temel olarak emekli olmanın anahtarı hizmet süresi, kişinin adına SGK'ya ödenen prim günü miktarı ile sigorta başlangıç tarihinden geçer. Bunları yerine getirdikten sonra ise kişilerin cinsiyeti ve yaş kriterleri de belirleyici rol oynar. Her geçen gün emeklilik şartlarının zorlaştırıldığı düşünüldüğünde yasalar ile güvence altına alınan erken emeklilik formülleri ilgi çekici bir başlık halini alıyor.

Milyonlarca vatandaşın iple çektiği emeklilik günü için erken döneme çekmek adına formüller belirlenmiştir. Vatandaşların çoğunun bilmediği bu formüller ile erken emeklilik şartlarının kapsamı ve detayları da şekillendirilmiştir. Peki erken emeklilik formülleri nelerdir? Şartları nelerdir? İşte erken emeklilik formüllerine dair merak edilen tüm detaylar...

ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLLERİ NELERDİR?

Erken emeklilik denildiğinde aklımıza ilk hizmet borçlanması ve prim günü ile emeklilik gelmektedir. Aynı zamanda kişilere yıpranma payı ile erken emeklilik hakkı da verilmiştir. Geliştirilen erken emeklilik formülleri ile eksik olan prim miktarları tamamlanır. Prim ve hizmet sürelerine dair şartlarının tamamlanmasından sonra kişilerin yaş kriterlerini de doldurması şarttır.