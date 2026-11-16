Erken seçim hesabında asgari ücret ve emekli zammı detayı! Erdoğan'a yeni tarih önerisi

Erken seçim tartışmaları Ankara kulislerinde yeniden hareketlendi. Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, iktidara yakın isimlerden edindiği bilgileri aktararak seçim için Kasım 2027 tarihinin de masada olduğunu yazdı. İddiaya göre; Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz, seçim takvimi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken bir öneri sundu.

Nefes gazetesi yazarı erken seçim iddialarıyla ilgili bugünkü yazısında dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı. Erkin’in paylaştığı bilgiler şu şekilde:

"Yazılı ve görsel basında seçim tarihinin Nisan 2028 görüşü hâkim olurken “emekli zammı” ve “asgari ücret” tartışması kulisleri bir kez daha hareketlendirdi.

Ankara’da görüştüğüm iktidar cenahına yakın isimler Bahçeli ve Uçum’un “Nisan 2028” açıklamalarına rağmen “Kasım 2027” fikrinin de masada olduğunu konuşuyor.

Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın seçimin 2027’nin Kasım ayında yapılması konusunda fikir belirttiği iddia ediliyor.

“EMEKLİ ZAMMI VE ASGARİ ÜCRET KARARI SEÇİM EKONOMİSİ DEMEK”

Şimşek ve Yılmaz’ın geçen haftadan bu yana tartışılan emekli zamlarıyla ilgili alınacak kararın ardından seçimin 2028 Nisan değil de 2027 Kasım olması gerektiği yönünde Erdoğan’a görüş sunduğu da öne sürülenler arasında. Ekonomi kurmaylarının, en düşük emekli ücretinin 35 bin lira civarında olması ve asgari ücrete de enflasyon üstü zam yapılmasının sonrasında hemen bir seçimin olması gerekliliğinin altını çizdikleri ifade ediliyor.

Kurmaylara göre; “Emekli zammı ve asgari ücret kararı seçim ekonomisi demek. Bu da bütçeyi zorlayacaktır ama yine de yapılmalı. Ancak seçim 2028 Nisan ayında olursa ikinci kez bütçeyi zorlayacak bir zam serüveni daha yaşanır. Bu nedenden dolayı seçimin 2027 Kasım ayında olması daha uygun.”

Tayyip Erdoğan’ın bu konuda bir karar vermediği, süreci izlediği belirtiliyor."

NİSAN 2028 TARİHİ DE GÜNDEMDEYDİ

Erken seçim tartışmalarında daha önce Nisan 2028 tarihi öne çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 2 Kasım'da CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için seçimlerin 7 Mayıs 2028'den önce yapılması gerektiğini belirtmişti. Uçum, kişisel tarih önerisinin ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş referandumunun yıl dönümü olan 16 Nisan olduğunu ifade etmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 16 Haziran'da yaptığı açıklamada Uçum'un önerisine destek vermiş, 6 Ekim'de ise seçimlerin 2028 yılı içinde yenilenmesi çağrısında bulunmuştu.