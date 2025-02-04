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Esnek çalışma modeli ile ilgili Bakan Işıkhan'dan açıklama

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.02.2025 16:42
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan esnek çalışma modeli ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve sektör bazlı bir düzenleme yapılacağını aktardı. İşte detaylar...

Esnek çalışma modeli ile ilgili Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de canlı yayına katıldı. Işıkhan, katıldığı canlı yayında belediyelerin borçlarına, Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine, 2025 yılının aile yılı olarak ilan edilmesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, ayrıca yeni esnek çalışma modeli ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'ın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

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"COVID-19 pandemisi süreci içerisinde uzaktan çalışma, hibrit ve esnek çalışma modellerini deneme fırsatımız oldu aslında. Bizler de ulusal istihdam stratejimiz belgemizde bu dönüşümü dikkate alarak yeni nesil çalışma modellerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdik.

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ESNEK ÇALIŞMA İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Bu çerçevede artık klasik anlamda çalışan memnuniyeti, iş yaşam dengesi gibi geleneksel yapılarla çalışma hayatını yönetmemiz oldukça zor. Verimlilik de öyle, verimliliği de dönüştürmemiz gerekiyor, ölçmemiz gerekiyor. Bu yüzden çalışma hayatında da sizin de ifade ettiğiniz yeni modellerin ortaya çıkması kaçınılmaz. Bu çerçevede üç ana başlığımız söz konusu.
Birincisi esnek çalışma ve hibrit modellerin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarımız olacak. Özellikle bilişim, finans, eğitim, danışmanlık ve hizmet sektöründe hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin yerleşmesi amacıyla yasal çerçeveyi hazırlayacağız. Uzaktan çalışmanın biraz önce söylediğim işçi hakları üzerindeki etkilerini göz önüne alarak sosyal güvenlik ve çalışma süreleri ile ilgili düzenlemeler gerçekleştirilecek. Dijitalleşmeye uyumlu çalışma şekillerinin desteklenmesi, bu çerçevede serbest ve proje bazlı çalışma modellerine yönelik teşviklerimizi daha da artıracağız.

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SEKTÖR BAZIN DEĞERLENDİRİLECEK

Platform ekonomisi sizin de çok iyi bildiğimiz çok önemli bir ekonomi haline gelmeye başladı. E-ticaret, serbest çalışma, dijital hizmetler olarak gruplandırabileceğimiz bu alanda çalışanların haklarının güvence altına alacak mekanizmaların oluşturulması yönünde çalışmalarımız olacak. Son olarak da iş yaşam dengesinin güçlendirilmesi için de yapacağımız çalışmalardan sadece bir iki örnek vereceğim. Çalışanların verimliliğini artıracak, tükenmişlik sendromunu önleyecek yeni uygulamalar teşvik edilecektir. Özellikle iş yerindeki mobbing, ayrımcılık gibi uygulamalara asla izin verilmeyecek. Bu konuda da yasal düzenlemeleri gerçekleştireceğiz ve geliştireceğiz. Çalışma saatleri de esnek mesai düzenlemeleri ve kısmi çalışma alternatiflerini de sektör bazında ele alarak tekrar bir düzenleme içerisinde bulunacağız"

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı esnek çalışma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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