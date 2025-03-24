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Espressolab kimin? Espressolab'ın sahibi kim? Kaç tane şubesi var? İşte yanıtı...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
24.03.2025 23:07
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CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu için yapılan Saraçhane buluşmalarının 6'ncı gününde yaptığı konuşmada "Espressolab" için boykot çağrısı yaptı. Peki Espressolab'in sahibi kim? Kaç tane şubesi var? Kuruluş hikayesi nasıl? İşte kahve makinasıyla ilgili merak edilenler...

Espressolab kimin? Espressolab'ın sahibi kim? Kaç tane şubesi var? İşte yanıtı...

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasından sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de halka seslendi. Özgür Özel, Espressolab kahve zinciriyle ilgili boykot çağrısında bulundu.

Özel, "Bir daha Espressolab'tan kahve içmiyoruz. Kahvenin her türlüsünü severim… Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin! Kampüste Espressolab’e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar." diye çağrıda bulundu.

ESPRESSOLAB'İN SAHİBİ KİMDİR?

Özel'in çağrısı sonrası Espressolab'in sahibinin kim olduğu, kimin tarafından kurulduğu ve kaç şubesi olduğu merak edildi.

Türkiye'nin bilinen kahve zinciri Espressolab'ın kurucusu Esat Kocadağ. Sütiş'in ortağı ve Espressolab'in kurucusu Esat Kocadağ kimdir? İşte detaylar...

1985 doğumlu Esat Kocadağ, kahveye olan tutkusunu Espressolab markasıyla hayata geçirmiştir. Esat Kocadağ, köklü Sütiş markasının üçüncü kuşak temsilcisi olarak bilinir ve bu aileden gelen girişimci ruhunu kahve sektörüne taşımış.

ESPRESSOLAB'IN KURULUŞ HİKAYESİ

Esat Kocadağ, 2022 yılında yaklaşık 2 milyon dolar yatırımla İstanbul Merter'deki eski bir kağıt fabrikasını dönüştürerek Espressolab Roastery'yi kurmuştur. Bu dönüşüm, Avrupa'nın en büyük kahve deneyim merkezinin doğuşuna vesile olmuş. Merkez günlük 10 bin müşteriyi ağırlama kapasitesine sahip.

Espressolab, Türkiye'de hızla büyüyen bir marka olarak dikkat çekti. 2024 yılı itibarıyla Kocadağ, "Her 3 günde 1 şube açmaya başladık." ifadelerini kullanarak, markanın büyüme hızını gözler önüne sermiştir. Hızlı büyüme, sosyal medyada da geniş yankı bulmuştu.

1.5 YILDA 134 ŞUBE AÇTI!

Espressolab’in kurucusu ve CEO’su Esat Kocadağ, markanın kurucu ortağı ise Esat Kocadağ’ın ağabeyi ve Beşiktaş eski Asbaşkanı Emre Kocadağ. Kocadağ Aile Şirketleri Grubu’na bağlı olan markanın, 234 şubesi bulunuyor.

Öte yandan İstanbul Merter’de bulunan eski bir fabrikaya kurulmuş olan “Espressolab Roastery” isimli şube, hem kavurma merkezi hem de Avrupa’nın en büyük kahve dükkânı unvanına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel kahve espresso
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