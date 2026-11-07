Et fiyatlarında hesaplama değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

Et üreticilerini ve hayvancılık sektörünü ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle karkas sığır etinin pazar fiyatının hesaplanmasında kullanılan ağırlık ölçütü değiştirildi. Yeni uygulamayla birlikte fiyatlandırmada artık soğutma işlemi öncesindeki ağırlık dikkate alınacak.

ET FİYATLARINDA YENİ DÜZENLEME

Karkas sığır etinin fiyatının belirlenmesinde "sıcak karkas ağırlığı" esas alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, karkas sığır etinin pazar fiyatı soğuk ağırlık yerine "sıcak karkas ağırlığı"na göre belirlenecek.

Daha önce Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler ise Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.

Kaynak: AA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır