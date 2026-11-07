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Et fiyatlarında hesaplama değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, karkas sığır etinin pazar fiyatının belirlenmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle fiyat hesaplamasında soğuk karkas ağırlığı yerine sıcak karkas ağırlığı esas alınacak.

Et fiyatlarında hesaplama değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

Et üreticilerini ve hayvancılık sektörünü ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle karkas sığır etinin pazar fiyatının hesaplanmasında kullanılan ağırlık ölçütü değiştirildi. Yeni uygulamayla birlikte fiyatlandırmada artık soğutma işlemi öncesindeki ağırlık dikkate alınacak.

Et fiyatlarında hesaplama değişti! Resmi Gazete de yayımlandı 1

ET FİYATLARINDA YENİ DÜZENLEME

Karkas sığır etinin fiyatının belirlenmesinde "sıcak karkas ağırlığı" esas alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Et fiyatlarında hesaplama değişti! Resmi Gazete de yayımlandı 2

Buna göre, karkas sığır etinin pazar fiyatı soğuk ağırlık yerine "sıcak karkas ağırlığı"na göre belirlenecek.

Daha önce Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler ise Hayvancılık Genel Müdürlüğüne devredilecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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