Europower halka arz ne zaman, hangi bankalar? Europower kaç lot verir? Halka arz tarihleri belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Europower halka arz oluyor. Geçtiğimiz hafta halka arz onayı alan Europower Enerji’nin talep toplama aşaması bu hafta gerçekleşecek. yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 3'ü grup çalışanlarına, yüzde 17'lik kısım ise yurt içi kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilecek. İşte Europower halka arz ile ilgili detaylı bilgiler...

EUROPOWER HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ BANKALAR?

Europower halka arz tarihleri 12-13-14 Nisan 2023 olarak açıklandı. 3 gün sürecek halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 40,6 TL sabit fiyatından satışa sunulacak. Sermaye artışı yoluyla kaynak elde etmek isteyen şirket, bilinirlik, şeffaflık, kurumsallaşma ve güçlenmek adına bu yola gidiyor.

Europower , Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek. Hisseler, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

EUROPOWER KAÇ LOT VERİR?

Europower 40,60 TL'den halka arz olacak. Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak. Europower şirketi pay olarak 50,000,000 Lot, ek pay olarak 10,000,000 Lot veriyor. Bu payın yatırımcı grupları arasındaki dağılımı Ak Yatırım'ın önerileri ile şirket tarafından belirlenerek kesinleşecek.





