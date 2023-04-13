EUROPOWER halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Europower halka arz eşit mi oransal mı, kaç lot verir?

Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin birincil halka arzının talep toplama işlemi dün başladı ve üç iş günü boyunca devam edecek. Halka arz talep toplama sürecinde son gün 14 Nisan 2023 olarak duyuruldu. Şirket halka arz yoluyla mevcut sermayesini 45 milyon TL artıracak olup 5 milyon TL nominal değerli pay ortak satışı yoluyla satılacak. Peki, EUROPOWER halka arz sonuçları ne zaman açıklanır?

EUROPOWER HİSSE KODU NEDİR?

Europower hisse kodu EUPWR olacak.

EUROPOWER HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EUROPOWER halka arz sonuçları talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından açıklanacak.

EUROPOWER HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Europower halka arz tüm yatırımcılara eşit dağıtım olacak. Bir payın nominal değeri 1 TL olup pay satış fiyatı 40,60 TL olarak belirlenmiştir.

EUROPOWER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Sermaye Piyasası Kurulu, Europower Enerji'nin halka arzını onayladı. 60 milyon lot hisse satışa konu olacak ve halka arz büyüklüğü 2,4 milyar lira olacak.

Şirket halka arz yoluyla mevcut sermayesini 45 milyon TL artıracak olup 5 milyon TL nominal değerli pay ortak satışı yoluyla satılacak. Fazla talebin gelmesi durumunda ise yine şirket ortağına ait 10 milyon TL nominal değerli payın satışı da gerçekleşecek.

