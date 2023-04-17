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Europower hisse ne zaman işlem görecek? Europower halka arz sonuçları açıklandı! Gözler Borsa İstanbul'da

17.04.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Europower hisse ne zaman işlem görecek tüm yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 12, 13, 14 Nisan tarihleri arasında talep toplayan Europower Enerji'nin halka arzında 60 milyon adet pay 40,60 TL fiyattan satıldı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Europower hisse Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...

Europower hisse ne zaman işlem görecek? Europower halka arz sonuçları açıklandı! Gözler Borsa İstanbul'da

Halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Europower Enerji 12-13-14 Nisan tarihleri arasında talep topladı. Şirket halka arz yoluyla mevcut sermayesini 45 milyon TL artıracak olup 5 milyon TL nominal değerli pay ortak satışı yoluyla sattı. Europower halka arz sonuçları açıklandı. Şimdi ise gözler Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarihe çevrildi. Peki, Europower hisse ne zaman işlem görecek? İşte tüm ayrıntılar...

EUROPOWER ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Europower Enerji’nin halka arzı 12 - 13 - 14 Nisan tarihlerinde toplamda 3 gün boyunca gerçekleştirildi. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 40,6 TL sabit fiyatından satışa sunuldu.

Europower Enerji halka arzında 60 milyon adet pay 40,60 TL fiyattan satıldı. Halka arza aracılık eden Ak Yatırım’dan yapılan açıklamaya göre, halka arzın yüzde 83,33’ü yurtiçi bireysel, yüzde 14,17’si yurtiçi kurumsal, yüzde 2,50’si grup çalışanlarına dağıtıldı.

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EUROPOWER HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Europower hissenin 19 Nisan çarşamba günü Borsa İstanbul'da “EUPWR” koduyla işlem görmesi bekleniyor.

Halka arz edilecek toplam 50.000.000 TL nominal değerli payların;

40.000.000 TL nominal değerdeki (80%) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara,

1.500.000 TL nominal değerdeki (3%) kısmı Grup Çalışanlarına,

8.500.000 TL nominal değerdeki (17%) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmesi planlanmaktadır.

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