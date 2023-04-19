FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Europower hisse ne zaman işlem görmeye başlayacak? Europower Enerji Borsa İstanbul işlem tarihi belli oldu

Europower hisse ne zaman işlem görmeye başlayacak? Europower Enerji Borsa İstanbul işlem tarihi belli oldu

19.04.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Europower hisse ne zaman işlem görmeye başlayacak sorusunun yanıtı tüm yatırımcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 13,13,14 Nisan tarihleri arasında talep toplayan Europower Enerji'nin halka az sonuçları açıklandı. Bu kapsamda şirket halka arz yoluyla mevcut sermayesini 45 milyon TL artıracak olup 5 milyon TL nominal değerli pay ortak satışı yoluyla sattı. Peki, Europower hisse borsada ne zaman işlem görecek? Europower Enerji Borsa İstanbul işlem tarihi belli oldu!

Europower hisse ne zaman işlem görmeye başlayacak? Europower Enerji Borsa İstanbul işlem tarihi belli oldu

Europower borsa işlem tarihi tüm yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Europower Enerji'nin halka arzı 12 Nisan'da başladı ve 14 Nisan'da son buldu. Talep toplama süreci 3 gün boyunca gerçekleştirildi. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 40,6 TL sabit fiyatından satışa sunuldu. Şimdi ise gözler Borsa İstanbul'da çevrildi. Peki, Europower hisse ne zaman işlem görmeye başlayacak? İşte Europower Enerji Borsa İstanbul işlem tarihi...

EUROPOWER HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?

Europower Enerji halka arzının başarıyla tamamlanmasının ardından şirketin paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağı tarih de açıklandı.

KAP’a yapılan açıklamaya göre Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 60.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup şirketin sermayesini temsil eden 220.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındı.

Halka arz edilen şirket payları 20 Nisan'dan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. EUPWR kodunu alan şirket payları, pay başına 40,60 TL fiyattan işlem görmeye başlayacak. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi.

borsa istanbul 2

EUROPOWER ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Europower Enerji halka arzında 60 milyon adet pay 40,60 TL fiyattan satıldı. Halka arza aracılık eden Ak Yatırım’dan yapılan açıklamaya göre, halka arzın yüzde 83,33’ü yurtiçi bireysel, yüzde 14,17’si yurtiçi kurumsal, yüzde 2,50’si grup çalışanlarına dağıtıldı.

Buna göre bireysel yatırımcılara 24-25 lot hisse dağıtıldı. Halka arzda 2.116.948 Yurtiçi Bireysel Yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20-30 bin TL maaşı var ama... İnşaatlar tekrar başladı! Yeni sorun...20-30 bin TL maaşı var ama... İnşaatlar tekrar başladı! Yeni sorun...
Toplu iş sözleşmesinde hükümetin teklifi belli olduToplu iş sözleşmesinde hükümetin teklifi belli oldu
Emekliliğinde sıkıldığı için başladı! Yurt dışından talep yağıyor...Emekliliğinde sıkıldığı için başladı! Yurt dışından talep yağıyor...
Anahtar Kelimeler:
europower

En Çok Okunan Haberler

İnce için çok konuşulacak oy oranı tahmini! İkinci tur....

İnce için çok konuşulacak oy oranı tahmini! İkinci tur....

Erdoğan'dan yüksek kira fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama!

Erdoğan'dan yüksek kira fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama!

Erdoğan müjdeleri ‘peş peşe açıklayacağız’ demişti! Ayrıntılar ortaya çıktı: 2 adımlı paket yolda…

Erdoğan müjdeleri ‘peş peşe açıklayacağız’ demişti! Ayrıntılar ortaya çıktı: 2 adımlı paket yolda…

Kamu işçileri için toplu sözleşme ve memur zammı! 1 Mayıs'a kadar...

Kamu işçileri için toplu sözleşme ve memur zammı! 1 Mayıs'a kadar...

Borsaya EYT dopingi! Emeklilik tazminatını alan yatırım için koştu ama...

Borsaya EYT dopingi! Emeklilik tazminatını alan yatırım için koştu ama...

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonunda enflasyon…

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonunda enflasyon…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Gökyüzünde bir anda gözüken ışıklar sosyal medyayı karıştırdı

Gökyüzünde bir anda gözüken ışıklar sosyal medyayı karıştırdı

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.