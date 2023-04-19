Europower hisse ne zaman işlem görmeye başlayacak? Europower Enerji Borsa İstanbul işlem tarihi belli oldu

Europower borsa işlem tarihi tüm yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Europower Enerji'nin halka arzı 12 Nisan'da başladı ve 14 Nisan'da son buldu. Talep toplama süreci 3 gün boyunca gerçekleştirildi. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 40,6 TL sabit fiyatından satışa sunuldu. Şimdi ise gözler Borsa İstanbul'da çevrildi. Peki, Europower hisse ne zaman işlem görmeye başlayacak? İşte Europower Enerji Borsa İstanbul işlem tarihi...

EUROPOWER HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?

Europower Enerji halka arzının başarıyla tamamlanmasının ardından şirketin paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağı tarih de açıklandı.

KAP’a yapılan açıklamaya göre Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 60.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup şirketin sermayesini temsil eden 220.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındı.

Halka arz edilen şirket payları 20 Nisan'dan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. EUPWR kodunu alan şirket payları, pay başına 40,60 TL fiyattan işlem görmeye başlayacak. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi.

EUROPOWER ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Europower Enerji halka arzında 60 milyon adet pay 40,60 TL fiyattan satıldı. Halka arza aracılık eden Ak Yatırım’dan yapılan açıklamaya göre, halka arzın yüzde 83,33’ü yurtiçi bireysel, yüzde 14,17’si yurtiçi kurumsal, yüzde 2,50’si grup çalışanlarına dağıtıldı.

Buna göre bireysel yatırımcılara 24-25 lot hisse dağıtıldı. Halka arzda 2.116.948 Yurtiçi Bireysel Yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı.

