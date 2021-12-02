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Ev alacaklar dikkat! Fiyatlarda günlük değişim başladı

02.12.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faiz oranlarının düşürülmesi ve buna bağlı olarak döviz piyasalarında yaşanan âni değişimlerin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen gayrimenkul sektörü yeni bir çıkmaza girdi. Ev almak isteyen vatandaşların en çok karşılaştığı sıkıntıların başında ise satılık daire fiyatlarının mülk sahipleri tarafından günlük olarak değiştirilmesi geliyor.

Ev alacaklar dikkat! Fiyatlarda günlük değişim başladı

Satılık veya kiralık olarak piyasaya sürülen gayrimenkullerin günlük olarak fiyat değiştirmesi hem alıcılar, hem de satıcıları doğrudan etkiledi. Faiz oranlarının düşürülmesi ile beraber ev almak isteyen vatandaşların en çok karşılaştığı sıkıntıların başında ise satılık daire fiyatlarının mülk sahipleri tarafından günlük olarak değiştirilmesi geliyor. Hatta bazı satılık dairelerin mülk sahipleri tarafından satıştan kaldırılarak yeni fiyatlar ile yeniden satışa sunulduğu görülüyor.

'FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ, HAREKETLİLİK BAŞLADI'

Gayrimenkul uzmanı , kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1.20’ye kadar indirmesi ile piyasada yeni bir hareketliliğin başladığını, ancak buna bağlı olarak bir takım sıkıntıların da tekrar gündeme geldiğini söyledi. Ayrıca, "Bildiğiniz üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, konut satışları ekim ayında yüzde 14,9 artışla 137 bin 401 adet seviyesine ulaştı. Gelinen son nokta itibariyle bu yılki toplam konut satışı da 1 milyon barajını geçti. Sektörümüz adına umut verici bu gelişmeler yaşanırken, diğer yandan bunu suiistimal eden kesimlerin olmasını üzücü buluyoruz. Özellikle döviz kurlarındaki son dalgalanmalar sonrasında ev fiyatlarının daha da artacağını düşünen mülk sahipleri, ellerindeki evleri satmaktan vazgeçiyor. Bu durumun kimse için yararlı olmayacağını belirtmekte fayda var. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak her adım, her yatırım büyük önem taşır. Bu yüzden bizler ekonomimize güvenip, istikrarlı bir biçimde çalışmaya odaklanmalıyız. Günlük değişimler ya da ihtimal üzerine değil, ekonomik ve reel fiyatlar üzerinde çalışarak ülkemiz için katma değer sağlamalıyız” dedi.

İnşaat maliyetlerindeki artış ve sınırlı sayıda konut üretiminin ev fiyatlarını arttırması sebebiyle gayrimenkul piyasasında yeni borsa oluşmasına sebep olduğunu ifade eden Gayrimenkul uzmanı, konut metrekare birim fiyatının 5 bin lirayı geçmesi ile beraber yaşanan artışa ilaveten mülk sahiplerinin de mevcut mülklerini döviz kuru ile değerlemeye başladığını söyledi. İHA

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