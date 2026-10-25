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Ev almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Kapora kabusa döndü

Engelli oğlu için ev hayali kurarken icralık oldu. 25 bin liralık kaporanın 425 bin liraya çıkarıldığını öne süren vatandaşın borcu, masraflarla birlikte 875 bin liraya yükseldi.

Ev almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Kapora kabusa döndü
Aleyna Türkmen

İstanbul Esenyurt'ta engelli oğlu için ev satın almak isteyen Ahmet Adıtepe, kapora olarak ödediği 25 bin liranın bulunduğu evraka sonradan 4 rakamı eklendiğini öne sürdü. Evin ilan edilenden daha küçük olduğunu öğrenince satın almaktan vazgeçen Adıtepe, 425 bin liralık icra takibiyle karşı karşıya kaldı. Adıtepe, borcun kredi ve diğer maliyetlerle 875 bin liraya ulaştığını belirterek hukuk mücadelesi başlattı.

EVİN METREKARESİ İLANDAKİNDEN KÜÇÜK ÇIKTI

İnternet üzerinden gördüğü ev ilanı üzerine emlakçıyla iletişime geçen Ahmet Adıtepe, Esenyurt'ta bir daire satın almak istedi. Evin kendisine 140 metrekare olarak tanıtıldığını ve beğendiğini belirten Adıtepe, kapora olarak 25 bin lira ödedi. Hazırlanan sözleşmeye de bu tutar yazıldı ve Adıtepe evrakı imzaladı.

Ancak Adıtepe, imzaladığı belgenin senet olduğunu fark etmediğini, yalnızca kapora ödediğine ilişkin bir evrak imzaladığını düşündüğünü söyledi.

Eksperin dairenin belirtilen ölçülerde olmadığını bildirmesi üzerine evi satın almaktan vazgeçen Adıtepe, ölçümde dairenin 140 metrekare yerine 80-85 metrekare çıktığını ifade etti.

Ev almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Kapora kabusa döndü 1

25 BİN LİRALIK KAPORA İÇİN 425 BİN LİRALIK İCRA TAKİBİ

Adıtepe'nin iddiasına göre, kapora sözleşmesinde 25 bin lira olarak yazılan tutarın başına sonradan 4 rakamı eklendi ve miktar 425 bin liraya dönüştürüldü. Evi almaktan vazgeçtiğinde emlakçının kendisine bu kararından dönmesini söylediğini ve aksi durumda kendisinden daha fazlasını alacağını belirttiğini öne süren Adıtepe, ardından 425 bin liralık imza bulunduğu gerekçesiyle hakkında icra takibi başlatıldığını anlattı.

İcra takibi kapsamında ödeme yaptığını belirten Adıtepe, süresi olmadığı için itiraz edemediğini söyledi. Yaşadığı maddi yükü anlatan Adıtepe, “25.000 lira bir anda bana kredilerle birlikte 875.000 TL, avukat ücretlerim hariç o şekilde oldu” dedi.

Show Haber’e konuşan Adıtepe, yaşadıklarını anlattığı sırada engelli oğlunu da hatırlatarak karşı tarafa, “Hiç acımıyorsan engelli oğlumun hatırına özellikle de onu söyledim” ifadelerini kullandı.

Ev almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Kapora kabusa döndü 2

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA EVRAKTAKİ EKLEME TESPİT EDİLDİ

Yaşadıklarının ardından hakkını yargı yoluyla aramaya başlayan Adıtepe dava açtı. Haberde aktarılan bilgilere göre, bilirkişi incelemesinde evraktaki rakam eklemesi de tespit edildi.

Adıtepe'nin avukatı Ceylan Öztürk, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve belgenin grafoloji uzmanına gönderilmesini istediklerini belirtti. Evraktaki rakamın sonradan eklendiğini savunan Öztürk, incelemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve dedik ki bunu grafoloji uzmanına gönderelim. Zaten buradan bile çok belli bir şekilde 25 bu şekilde yazılmış. 4 sonradan eklenmiş. Buralara da kare koyup kapatıyor.”

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kapora
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