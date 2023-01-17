Ev almak isteyenlere kritik uyarı! TOKİ'den açıklama geldi! Bu hileye dikkat

TOKİ sosyal konut projesinde kura süreci devam ediyor. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar heyecanla noter huzurunda gerçekleştirilen kura sürecini takip ediyorlar. TOKİ tarafından yapılan açıklamada kuralarda öncelik sağlayacaklarını vaat ederek ödeme talep eden kişi veya kişilere karşı vatandaşlar uyarıldı.

Yapılan açıklamada, “Özellikle belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vs. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır.



Ayrıca herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora vb. alınarak işlem yapılmamaktadır.” denildi.

TELEFON İLE İLETİŞİME GEÇİYORLAR

Açıklamanın devamında ise şu cümleler yer aldı:

Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, idaremizin internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir.

