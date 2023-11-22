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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İMKANINDA SON DURUM 22 KASIM 2023: Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler?

22.11.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Ev hanımlarına emeklilik imkanı geliyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ikinci bir torba yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine sunulacak. Bahsi geçen düzenleme ile sosyal güvence desteği ve emeklilik yolu açılacak. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak? Ev hanımlarına emeklilik şartları neler?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İMKANINDA SON DURUM 22 KASIM 2023: Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler?

Ev hanımlarına emeklilik konusu merak edildi. AK Parti seçim beyannamesinde "Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanılmıştı. ikinci bir torba yasa daha Meclis gündemine geliyor. Peki, ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak? İşte ev hanımlarına emeklilikte son durum...

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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ev hanımlarına emeklilik imkanı tanınacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ikinci bir torba yasa için son hazırlıklar yapıldı. Teklifin kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

EV HANIMLARI İÇİN İSTEĞE BAĞLI SİGORTA SİSTEMİ DEVREYE ALINACAK

Kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak.

PRİMLER İÇİN DEVLET DESTEĞİ

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor.

Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esneteceğiz."

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AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ'NDE 'EV HANIMLARINA EMEKLİLİK' DETAYI

AK Parti tarafından seçim öncesi yayımlanan beyannamede şu ifadelere yer verilmişti:

"Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmayacağız. Bunun için, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemini hayata geçireceğiz. Bu çerçevede, Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız.

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Yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

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Aile Koruma Kalkanı Programının finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacaktır. Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından biri de Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacaktır. Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında, ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak, yeni evlilikler teşvik edilecektir. Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız."

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Anahtar Kelimeler:
ev hanımlarına emeklilik
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