EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI 2023: Ev hanımlarına emeklilik çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler? Gözler resmi makamlara çevrildi

Ev hanımlarına emeklilik konusu 6 Haziran 2023 Salı günü en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. AK Parti seçim beyannamesi'nde "Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verilmişti. Bugün Kabine Toplantısı yapılacak olması nedeniyle "Ev hanımlarına emeklilik çıktı mı, ne zaman çıkacak?" soruları internette araştırılıyor. İşte ev hanımlarına emeklilik konusuna dair merak edilenler...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ev hanımlarına emeklilik konusunda çalışmalar sürüyor.

Yeni Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğine 6 Haziran Salı günü ilk kez toplanacak.

Ev hanımlarına emeklilik konusunun toplantıda ele alınması bekleniyor.

Kabine Toplantısı kararları sonrası konuya dair açıklama yapılacağı düşünülüyor. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi canlı yayınlanan bir programda şu ifadelere yer vermişti:

"Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esneteceğiz."

AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ'NDE 'EV HANIMLARINA EMEKLİLİK' DETAYI

AK Parti tarafından seçim öncesi yayımlanan beyannamede şu ifadelere yer verilmişti:

"Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmayacağız. Bunun için, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemini hayata geçireceğiz. Bu çerçevede, Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız.

Yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

Aile Koruma Kalkanı Programının finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacaktır. Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından biri de Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacaktır. Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında, ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak, yeni evlilikler teşvik edilecektir. Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız."



