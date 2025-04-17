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Ev hanımlarının emekli olması için 2 şart! Ailesi de o haktan ücretsiz faydalanacak, devlet desteğinin ne kadar olacağını açıkladı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.04.2025 11:03
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2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından birçok proje için de hazırlıklar başladı. Uzaktan çalışma sistemlerinden doğum destek ücretlerindeki artışlara kadar yeni düzenlemelere imza atılırken ev hanımları da kendileri için düzenlenecek olan emeklilik sistemini merak ediyor. Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem, ev kadınları için emeklilik sisteminin tüm detaylarını paylaştı. İşte ayrıntılar...

Ev hanımlarının emekli olması için 2 şart! Ailesi de o haktan ücretsiz faydalanacak, devlet desteğinin ne kadar olacağını açıkladı...

Doğum oranlarının düşmesi ve 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle hükümet aile kurumunu güçlendirmek için yeni düzenlemelere imza atıyor. Ev hanımları için bir süredir konuşulan emeklilik sisteminin hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak edilirken Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

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SADECE 2 ŞART VAR!

Sabah'taki köşe yazısında ev hanımları için sosyal güvence ile birlikte emeklilik haklarına yönelik detayları anlatan Erdem, daha önce sigortası olup olmamasının bir öneminin olduğunu aktardı ve emeklilik için 18 yaşından büyük ve Türkiye'de ikamet etmenin yeterli olduğunu söyledi.

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EŞ VE ÇOCUKLARI ÜCRETSİZ FAYDALANACAK!

Erdem, en başta sosyal güvence sağladığını ifade ederek, başvuruda bulunan kadınların isteğe bağlı sigorta ile kayıtlı olacağını söyledi. Erdem, söz konusu sigortanın Bağ-kur kapsamında olduğunu belirtip, hem emeklilik hem de sağlık primlerinin yatırılacağını kayderek, "Bu sebeple ev kadınları ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları da sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak" dedi.

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ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Her ay otomatik olarak ödemenin yapılacağını ve ödemelerin internet üzerinden gerçekleştireleceğinin altını çizen Erdem, şu sözleri kullandı:

"İsteğe bağlı sigorta primleri en az asgari ücretin üçte ikisi kadar yapılacak. 2025 yılı için aylık ödeme 8 bin 321 lira 76 kuruş olarak uygulanıyor. Bunun yüzde 20'si emeklilik için ödenirken yüzde 12'si de sağlık primi olarak alınıyor"

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DEVLET DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

Ev hanımları için emeklilik sisteminde en çok merak edilen konu ise devlet desteğinin nasıl olacağı. Erdem, ödenecek olan aylık primlerinin üçte birini devletin karşılayacağını söyledi ve, bu oranın sisteme girmesi ile beraber artabileceğinğ vurguladı.

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Erdem, ödemeler için, "Bu yıl için ödenecek aylık primin üçte biri 2 bin 773 lira 92 kuruş olacak. Emeklilik için gerekli 15 yıllık (5400 gün) ödemede devlet desteği bu günkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak" sözlerini kullandı ve iteğe bağlı sigorta ödeyenlerin en az 5.400 gün (15 yıl) prime ihtiyaç duyduklarını söyledi.

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YIPRANMA PAYI GÜNDEMDE

Ev hanımları hem çalışan anneler için Fiili Hizmet Zammı (yıpranma) benzeri bir destek ile hem prim eklenmesi hem de yaş şartının düşürülmesi gündemde olduğunu ifade eden Erdem, 4 yıl çalışan anneye her yıl için bir yıl prim eklenerek 5 yıllık prim geçerli sayılabileceğini söyledi.
Çok çocuğu olan anneler için avantajların da olacağını kaydeden Erdem, doğum borçlanması sisteminde de güncelleme geleceğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Ev hanımları emeklilik Faruk Erdem
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