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Ev hanımlarının emekliliği masada! '500 bin lirayı bulacak' Devlet desteği için kritik ipucu...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
19.04.2025 08:32
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2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi ile beraber kadınlar için hem çalışma hem de emeklilik hayatları ile ilgili yeni düzenlemeler de yapılmaya başlandı. Anneler doğum borçlanması ile 6 yıllık prim satın alabiliyorken aynı zamanda Fiili Hizmet Zammı uygulaması da gündemde. Konu ile ilgili merak edilenleri Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem açıkladı. İşte detaylar...

Ev hanımlarının emekliliği masada! '500 bin lirayı bulacak' Devlet desteği için kritik ipucu...

Anneler doğum borçlanması ile 6 yıllık primlerini satın alıp emekli olabiliyor. Bu yılın Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından ise yeni bir düzenlemenin daha hayata geçirilmesi planlanıyor. Buna göre, ev hanımları için hayata geçirilmesi planlanan devlet katkılı sosyal güvence ve emeklilik imkanı genişleyecek.

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Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem'in Yeni Asır'da yazdığı habere göre, çocuk sayısına göre de emeklilik imkanı oluşurken primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Anneler için yıpranma ile emeklilik ve prim katkısı da gündemde.

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Konuşulan paket kapsamında hem ev kadınlarına hem de çalışan anneler için Fiili Hizmet Zammı (yıpranma) benzeri bir destek ile hem prim eklenmesi hem de yaş şartının düşürülmesi gündemde yerini alıyor. Konuyu örnek ile anlatan Erdem, şu sözleri kullandı:

"Örneğin 4 yıl çalışan anneye her yıl için bir yıl prim eklenerek 5 yıllık prim geçerli sayılacak. Eklenen prim süresi emeklilik için gerekli olan yaş şartından düşürülecek. Eklenecek prim ve düşülecek yaş şartı çocuk sayısına göre esneklik gösterebilecek. Böylece çok çocuk anne için avantaj olacak. Çocuk sayısı arttıkça prim katkısı ve yaş şartının azaltılması da değişecek"

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DOĞUM BORÇLANMASI

Doğum borçlanmasına da değinen Erdem, annelerin doğum borçlanması ile 6 yıl erken olabileceklerini ifade ederek, sigortadan önceki doğumların borçlanması sisteminin de gündeme geleceğini söyledi ve, "Ancak sigorta olmadan önce dünyaya gelen çocuklar için borçlanma yani prim satın alma yapılamıyor" sözlerini kulllandı.

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ŞARTLARI NE?

Ev hanımlarına yönelik sosyal güvencenin isteğe bağlı olacağını ifade eden Erdem, 18 yaşını doldurmanın ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın yeterli olduğunu söyleyerek ikametin de Türkiye sınırları içinde olması gerektiğinin altını çizdi.

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Başvuruda bulunan kadınların Bağ-Kur'lu sayılacağını ifade ederek, "Hem emeklilik primleri ödenecek, hem de sağlık primleri yatırılacak. Bu sebeple ev kadınları ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları da sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak" dedi.

DEVLET DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

Ev hanımlarının kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor gibi primlerini ödeyeceklerini ifade ederek ödemelerin internet üzerinden yapılacağını söyledi. Ödemelerin üçte birini devletin karşılayacağını aktaran Erdem, sözlerini şu şekilde tamamladı:

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"Bu oran sistem devreye girdikten sonra daha da artabilecek. Bu yıl için ödenecek aylık primin üçte biri 2 bin 773 lira 92 kuruş olacak. Emeklilik için gerekli 15 yıllık (5400 gün) ödemede devlet desteği bu günkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak"

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Ev hanımları emeklilik Ev hanımlarına emeklilik imkanı Faruk Erdem
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