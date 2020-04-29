Ev hanımlarının emeklilik hayali gerçek oluyor! 25 yıldır evli olan ev hanımları...

Kadınların istihdam edilmesine yönelik olarak geliştirilen projelerin yanında ev hanımlarına da emeklilik müjdesi verildi. TBMM'ye sunulan yasa tasarısı kapsamında ev hanımları için emeklilik bir hayal olmaktan çıkıyor. Yapılan son düzenleme ile birlikte hiç çalışmayan ev hanımları belirlenen 25 yıllık evlilik ve 50 yaş şartına uymaları halinde emekliliğe hak kazanıyorlar.

El emeği göz nuru ürünler yaparak satan ve aile bütçesine katkıda bulunan ev hanımlarının sayısı azımsanmayacak derecededir. Bu şekilde az miktarda da olsa para kazanan kadınlar vergi muafiyeti yasasından yararlanarak emeklilik hakkına ulaşabiliyorlar. Bir de ev hanımlarının emekliliği için isteğe bağlı sigortalılık haline bağlı olarak prim ödenmesi durumunda emeklilik maaşına kavuşması mümkündür. Aynı zamanda ev hanımlarının hizmet borçlanması hakkından yararlanmasının önü açılmıştır. İşte, ev hanımlarının emekliliğine dair merak edilen bütün detaylar...

EV HANIMLARININ EMEKLİLİĞİ İÇİN GEÇERLİ OLAN YASA TASARISININ KAPSAMI NEDİR?

Teklifin yasalaşması durumunda ev hanımları hiç çalışmasa dahi belirlenen şartlara uygun olması halinde emekli olabilecekler: