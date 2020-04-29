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Ev hanımlarının emeklilik hayali gerçek oluyor! 25 yıldır evli olan ev hanımları...

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.04.2020 11:51 | Son Güncelleme

Ev hanımlığı en zor uğraşlardan biri olarak kabul edilse de ne yazık ki bir meslek olarak kabul görmüyor. Kadınlar evin içinde yaptıkları işlerden ne gelir elde edebiliyorlar ne de emekliliğe kavuşabiliyorlar. Yeni evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlar bazı durumlarda çalışma hayatlarına son verebiliyorlar. Ev hanımları için emeklilik, gerçekleşmesi zor olan bir hayal olarak kabul ediliyordu.

Ev hanımlarının emeklilik hayali gerçek oluyor! 25 yıldır evli olan ev hanımları...

Kadınların istihdam edilmesine yönelik olarak geliştirilen projelerin yanında ev hanımlarına da emeklilik müjdesi verildi. TBMM'ye sunulan yasa tasarısı kapsamında ev hanımları için emeklilik bir hayal olmaktan çıkıyor. Yapılan son düzenleme ile birlikte hiç çalışmayan ev hanımları belirlenen 25 yıllık evlilik ve 50 yaş şartına uymaları halinde emekliliğe hak kazanıyorlar.

El emeği göz nuru ürünler yaparak satan ve aile bütçesine katkıda bulunan ev hanımlarının sayısı azımsanmayacak derecededir. Bu şekilde az miktarda da olsa para kazanan kadınlar vergi muafiyeti yasasından yararlanarak emeklilik hakkına ulaşabiliyorlar. Bir de ev hanımlarının emekliliği için isteğe bağlı sigortalılık haline bağlı olarak prim ödenmesi durumunda emeklilik maaşına kavuşması mümkündür. Aynı zamanda ev hanımlarının hizmet borçlanması hakkından yararlanmasının önü açılmıştır. İşte, ev hanımlarının emekliliğine dair merak edilen bütün detaylar...

EV HANIMLARININ EMEKLİLİĞİ İÇİN GEÇERLİ OLAN YASA TASARISININ KAPSAMI NEDİR?

Teklifin yasalaşması durumunda ev hanımları hiç çalışmasa dahi belirlenen şartlara uygun olması halinde emekli olabilecekler:

Teklifin kapsamında belirlenen şartlardan ilki kadınların 1995 yılı ve öncesinde resmi nikah ile evlenmiş olmasıdır. Başka bir ifade ile 25 yıl ve üzerinde evlilik süresi olan ev kadınları bu haktan yararlanabilecek.
Teklifin ikinci maddesi ise kadınların yaşı ile alakalıdır. Buna göre; ev hanımlarının 1970 yılı ve öncesinde doğması şarttır. Kadınların bu haktan faydalanabilmesi için 50 yaşını doldurması istenir.
Emeklilik için başvuruda bulunacak kişilerin SGK ile bağının olmaması şarttır. Ev hanımları sigortalı olarak SGK'ya bildirilmemiş olmalı ve herhangi bir iş yerinde çalışmamalıdır.
SGK bünyesinde herhangi bir maaş (dul ve yatim aylığı vb.) alınmaması gereklidir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK DETAYLARI NELERDİR?

İsteğe bağlı sigortalılık şartları arasında; zorunlu sigortası olmama, bir ay içinde 30 günden az çalışma, 18 yaşını doldurmuş olma ve malullük ile yaşlılık aylığı almama gibi kriterler yer almaktadır. Belirlenen şartlara uygun olan kişilerin sigorta primlerini kendisinin ödemesine izin verilmektedir.

İsteğe bağlı sigortalılık için başvurular kişiye en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezleri üzerinden gerçekleştirilir. İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın taban ve tavan sınırları arasında kalan kısım üzerinden belirlenir. Sigortalı tarafından prime esas kazancın yüzde 32'si ödenir. Bu yüzde 32'lik kısmın yüzde 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi; yüzde 12'lik bölümü ise genel sağlık sigortası primidir.

VERGİSİZ ESNAFLIK İLE EMEKLİLİK HAKKI

Evinde el emeği göz nuru üretim yapan ev kadınları bu haktan yararlanabilir. Turistik eşyalar, havlu, çorap, mantı, örgü, erişte, makarna, tarhana vb. ürünler üreten ev hanımları vergisiz esnaflık kategorisinde değerlendirilir. Bu ürünlerin yalnızca panayır, kermes ya da festival gibi organizasyonlarda kamu kuruluşları tarafından belirlenen şartlar ile satılması gerekir. Aksi durumlarda bu kişilerin emeklilik hakkından yararlanması mümkün olmaz.

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emeklilik,

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