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Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! Gözler TBMM'ye çevrildi: Emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek

01.07.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev kadınlarına emeklilik geliyor. Bayram tatilinin ardından açılacak TBMM'de ilk olarak gelecek torba yasa ile memur ve emekli maaşları düzenlenecek. Daha geniş kapsamlı ikinci bir torba yasayla Aile Koruma Kalkanı Paketi devreye girecek. Bu paketle birlikte ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de yıpranma hakkı benzeri bir uygulamayla erken emekli olabilecek. Ev kadınlarına emeklilik imkanı tanıyan düzenleme 4 adımda olacak. İşte ayrıntılar...

Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! Gözler TBMM'ye çevrildi: Emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek

Ev kadınlarına emeklilik için çalışmalar sürüyor. Erken emeklilik de sunacak torba yasa yakında Meclis'e gelecek. Milyonlarca kadına emeklilik hakkı tanıyacak düzenlemenin 4 adımı var.

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DOĞUM BORÇLANMASINA DÜZENLEME

İlk adımda hiçbir sosyal güvencesi olmayan ev kadınları isteğe bağlı sigorta sistemiyle sosyal güvenceye kavuşturulacak. Bu isteğe bağlı sigorta sisteminin primlerinin de 3'te 1'i devlet tarafından ödenecek. İkinci adımda erken emeklilik adımları devreye alınacak. Kadınların emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek. Üçüncü adımda ise çalışan ve ev hanımı anneler için yıpranma düzenlemesi var. Sosyal güvencesi olmayan annelere öncelik verilecek ama uygulamadan daha önce çalışmış anneler de yaralanabilecek. Son adımsa doğum borçlanması ile ilgili... Bu adımda kadınların sigortalılık sürecinden önce dünyaya gelen çocukları için de doğum borçlanması yaparak prim kazanabilmesi için çalışma başlatılacak.

"SONBAHARI BULMAZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem şunları ifade etti:

"Seçimlerden önce Aile Koruma Kalkanı Paketi açıklanmıştı. Bunun içinde de Aile ve Gençlik Bankası var. Öncelikli olarak Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasını bekliyoruz. Desteklerin kaynağını burası oluşturacak. Bankanın kaynağını da Karadeniz gazı ve petrol oluşturacak. İsteğe bağlı sigorta dediğimiz Bağ-Kur oluyor. Orada kısmı emeklilik şartı 5 bin 400 ama SSK ve Bağ-Kur primlerinin işlenmesi de yine bu torba yasa içinde olacak. Kısmı emeklilikte de bir prim düşürmesi olursa 5 bin 400'den 4 bin 500'e... Böylece kadınlar isteğe bağlı sigorta ile kısmi emeklilikle daha erken emekli olabilirler. Eğer yılda 90 gün eklenirse 4 yıl çalışan bir anne, 5 yıllık prim sahibi olur. 1 yılda, yani yaş şartı 51 ise yaş şartını 50'ye çeker. Şu anda sigortadan sonra 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapılabiliyor. Sigortadan önceki doğumlarda hiç yapılamıyor. Orada belki 1,2 çocuk olarak yasa koyucu belirleyebilir. Çok kısa bir zaman içinde gelir, sonbaharı bulmaz diye düşünüyorum."

GÖZLER TBMM'YE ÇEVRİLDİ

ATV Haber'in haberine göre 15 Temmuz'da tatile girecek TBMM'nin önceliği emekli ve memur ek zamlarıyla ilgili düzenlemeleri içeren 1'inci Torba Yasa... Ev kadınları için yapılacak düzenlemeler ise 2'inci Torba Yasa ile hemen ardından masaya gelecek.

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