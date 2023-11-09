Ev sahibi – kiracı sorununa boyut atlatacak uygulama! Çoğu kimsenin bundan haberi yoktu: Resmi delil olarak sayılacak

Evin kapısını söküp götüren de var, anahtar kilidini değiştiren de, kiraladığı evi başkasına kiralayan da… Kira fiyatlarındaki fahiş artış ile kiracı ve ev sahipleri arasında son birkaç yıldır duymaya alışık olduğumuz bu haberlerin ardından bir dizi önlemler alınmıştı. Kira artış oranı yüzde 25’te sınırlandırılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise anlaşmazlık sebebiyle ev sahibine ya da kiracıya dava açmak isteyenlerin yeni dönemde arabulucuya gideceğini duyurmuştu. Süreç ise 1 Eylül’den itibaren başladı.

Sinem Eryılmaz / Mynet Finans

ARABULUCULUK DAVALARINDA BAŞARI ORANI YÜZDE 60’A YAKLAŞTI

2 ay önce sisteme kazandırılan bu uygulamanın ardından ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda 50 bin 89 dosya açıldı. Bu dosyalardan 19 bin 513’ünde müzakere süreci tamamlandı. Dosyalardan 11 bin 544’ünde taraflar anlaşarak el sıkıştı. Böylelikle, başarı oranı yüzde 59,16 oldu. Ancak anlaşmazlık süreçlerinde noter ücretleri el yakıyor.

KİRA ANLAŞMAZLIĞINDA RESMİ BELGE SAYILACAK

Taraflar arasındaki sorunda resmi delil sayılabilecek, aynı zamanda noter masrafından kurtaracak bir yöntem daha ortaya çıktı. Türkiye'de elektronik ortamda taraflar arasındaki paylaşımların mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi kira sorununa büyük ölçüde çare olacak.

Henüz çok kişi bunu bilmese de kullanımı günden güne artıyor. 2022 sonunda 1 milyon 897 bin 957 kişi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemini kullanırken, bu rakam Eylül 2023 sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 26'lık artışla 2 milyon 392 bin 374'e yükseldi. Ancak bunun yaklaşık 1 milyon 750 binini kişiler oluşturdu.

BTK GÜVENCESİ ALTINDA ÇALIŞIYOR

BTK tarafından 2013'te kurulan TÜRKKEP, KEP'in kuruluşunun ve BTK tarafından hizmet sağlayıcı olarak yetkilendirilmesinin 10. yılını düzenlediği etkinlikle kutladı. Etkinliğe BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, TÜRKKEP Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Karamış, TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız ve birçok kişi katılım sağladı. Burada bir konuşma gerçekleştiren BTK Başkanı Karagözoğlu şu bilgileri paylaştı:

“KEP sistemiyle elektronik posta göndericisi görünen kişiye veya kişi/kuruluş tarafından gönderilip gönderilmediğini, alıcıya ulaşıp ulaşmadığını ve ne zaman ulaştığını, alıcısı tarafından okunup okunmadığı ve ilgili delil hizmetleri sunabilmek ve ihtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişebilmesi de mümkün olmakta. Yoğun işlem trafiğine sahip olan KEP sisteminde kurumumuzun da önemli bir rolü bulunmakta. KEP sisteminde elektronik postalar güvenilir üçüncü taraf rolündeki kayıtlı elektronik posta hizmeti sağlayıcıları vasıtasıyla gönderilip alınabiliyor. Bu hizmet sağlayıcılar, kurumumuz tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendiriliyor.”

SÖZLEŞMELERDEKİ İHLALLERİN İSPATI SAYILABİLECEK

TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız ise KEP’in kira uyuşmazlıklarında KEP’in önemine ilişkin, “Kiracı tarafında da ev sahibi tarafında da kötü niyetli yaklaşımlar olabiliyor. Sanki noterden birbirlerine belge gönderir gibi çerçeve sağladığı için bu kötü niyetli yaklaşımları engel olmak için taraflar arasındaki iletişimleri kayıt altına alır. Sözleşmelerdeki ihlallerin, bildirimlerin ispatı niteliğindedir. Bu uygulama kira uyuşmazlıklarında ciddi anlamda fayda sağlayacaktır” dedi.







