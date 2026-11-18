Konut piyasasında özellikle kiralama süreçlerinde dengeler son dönemde bir hayli değişti. Pandemi sonrası uygulanan yüzde 25 zam sınırı zamanı bazı ev sahipleri kiracısını çıkarıp güncel piyasa değerinden 2-3 kat fazlaya dairesini kiraya verme planıyla tahliye davaları ve ara bulucuların peşine düşüyordu.

Fakat son dönemde bu durum büyük bir değişim yaşadı. Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; yeni kiracı talebinin zayıflamasıyla, eski kiracısıyla yoluna devam ev sahipleri, evini boşaltıp yüksek fiyattan ilana çıkanlara kıyasla çok daha kazançlı hale geldi.

ESKİ KİRACISI OLAN EV SAHİBİ KAZANÇLI ÇIKTI

Piyasada oluşan bu durum en net şekilde son 2 yılda yapılan kira artışlarında görüldü. Kiracısı bulunan bir ev sahibi, sözleşme yenileme dönemlerinde TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden düzenli olarak yasal zammı uyguladığında dikkat çeken bir rakam ortaya çıktı.

Örneğin; evini 2 yıl önce 30 bin TL'ye kiraya veren bir ev sahibi, ilk yıl yüzde 35, ikinci yıl da zamlı kira üzerinden yüzde 30-32 bandında yasal artış yaptığında kira 52 bin TL'ye çıktı. Ancak buna karşılık, aynı site veya aynı mahalledeki benzer özellikte boş bir evi 52 bin TL'ye yeni kiracıya vermenin pek de mümkün olmadığı vurgulandı. Şu an piyasa aynı standartlardaki boş evlerin 40-45 bin TL'ye kiracı bulabildiği belirtildi.

YÜKSEK TAŞINMA MALİYETİ ORTAYA ÇIKIYOR

Ortaya çıkan bu fiyat farkına karşın mevcut kiracıların da daha ucuz görünen boş dairelere geçiş yapamadığı, aynı binada 52 bin TL kira ödeyen kiracının, yan taraftaki 45 bin TL'lik daireye taşınmak istemesi durumunda karşısına yüksek taşınma maliyeti çıktığı kaydedildi.

Taşınma maliyetinin; bir kira peşin, bir ya da iki kira depozito, emlakçı komisyonu ve nakliye masraflarının da eklenmesiyle 130 - 150 bin TL'yi bulduğu aktarıldı. Söz konusu maliyeti göze alamayan kiracılar hali hazırda oturdukları evde kalmayı tercih ederken bunun sonucunda ev sahipleri de evleri boş kalmadan piyasa ortalamasının üzerinde düzenli kira geliri elde etmeye devam ediyor.

Piyasada yalnızca geçmişteki yüzde 25 sınırı sebebiyle kirası 10-12 bin TL bandında kalmış çok eski sözleşmelerde rayiç farkının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan bu kırılma raporlara da yansıdı. Merkez Bankasının kasım ayına ilişkin açıkladığı Yeni Kiracı Kira Endeksi ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve sahibindencom iş birliğiyle hazırlanan Kiralık Konut Piyasası Görünümü Raporu'nun, boş konutlarda fiyat düşüşünün sürdüğünü ortaya koyduğu kaydedildi.

Merkez Bankası verilerine göre yeni kiracı kiraları aylık bazda İstanbul’da yüzde 0,5, İzmir’de ise yüzde 1,3 gerilerken, yıllık bazda enflasyondan arındırılmış reel düşüş yüzde 4,1’e ulaştı. BETAM verileri de kiralık konut talep endeksinin gerilediğine ve boş bir dairenin ortalama kiralanma süresinin Türkiye genelinde 28 güne, İzmir’de ise 37,5 güne kadar uzadığına işaret ediyor.

Emlak sektörü temsilcileri de kiralık konut piyasasında artık 'ne istersem o fiyata veririm' döneminin kapandığını düşünüyor. Sektör yetkililerinin piyasadaki yeni dengeleri şöyle açıkladığı aktarıldı:

İki yıl önce piyasa rayicinden evini kiraya veren mülk sahipleri, yasal TÜFE artışlarıyla bugün güncel piyasa değerinin bile üzerine çıktı. Buna mukabil dairesini boşaltıp 50-55 bin lira isteyen ev sahipleri aylarca müşteri bekliyor.

Bir dairenin iki ay boş kalması, ev sahibine hem iki aylık kira kaybı hem de aidat ve tadilat masrafı olarak geri dönüyor. Bu sebeple mülk sahipleri artık ödemesini düzenli yapan mevcut kiracısını elinde tutmak için çaba gösteriyor, boş evi olanlar ise kiracı bulabilmek için ilan fiyatlarında yüzde 10-15 indirim yapmak mecburiyetinde kalıyor.