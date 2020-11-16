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Evde bakım aylığı yatıyor... 16 Kasım 2020 Pazartesi evde bakım parası yatan iller listesi! Kasım ayı engelli ve yaşlı (evde bakım) maaşı yattı mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.11.2020 08:10 | Son Güncelleme

Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Evde yaşayan ve bakıma muhtaç hasta ya da yaşlı kişilere bakanlara verilen evde bakım ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay farklı günlerde hesaplara yatıyor. 2020 Kasım evde bakım parası yatan iller listesi hangisi? Son evde bakım aylığı yatanlar listesine iller eklenmeye başlıyor. 2020 Kasım'da evde bakım maaşı zamlanacak mı? İşte 16 Kasım 2020 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Evde bakım aylığı yatıyor... 16 Kasım 2020 Pazartesi evde bakım parası yatan iller listesi! Kasım ayı engelli ve yaşlı (evde bakım) maaşı yattı mı?

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümtür Selçuk'un açıklamasıyla engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım aylığı dün itibari ile hesaplara yattı. Evde yaşayan ve bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı kişilere bakanlara verilen evde bakım ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşını öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor. Evde bakım maaşını öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor. Evde bakım aylığı her ilde farklı günlerde hesaplara yatmaktadır. Evde bakım maaşlarının tarihleri illere göre değişiklik gösterecek şekilde hesaplara yatmaktadır. **16 Kasım 2020 evde bakım parası yatan iller listesi hangisi?

2020 Kasım'da evde bakım maaşı zamlanacak mı? İşte 16 Kasım 2020 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi ve başvuru şartları...

KASIM EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım (evde bakım maaşı) her ay düzenli olarak hesaba yatıyor. Fakat aynı günde evde bakım parası yatmıyor. Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı nereden öğrenilir merak edenler için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilecektir. Şifresi olmayanlar PTT'ye kimliği ile başvurduğunda bir şifre alabileceklerdir. Evde bakım maaşı yatan iller hangisi merak edenler için evde bakım aylığı öğrenme ekranıaşağıda.

evde bakım parası yatan iller listesi

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım aylığı her ilde farklı günlerde hesaplara yatmaktadır. Bu yüzden evde bakım maaşı alacak kişilerin Ziraat Bankası üzerinden mesaj (SMS) ya da e- Devlet (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) sistemine giriş yaptığında arama kısmına 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ekranına ulaşılarak çıkan ekrandan evde bakım parası bilgileri öğrenilebilir. Aşağıda yer alan link üzerinden giriş yapılarak evde bakım aylığı yatan iller listesinde bulunanlar kendi maaşını öğrenebilir.
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümtür Selçuk'un açıklamasıyla engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım aylığı dün itibari ile hesaplara yattı. Fakat evde bakım aylığı yatan iller listesi aşağıdadır. Liste açıklandıkça haberimizde yer alacak.. İşte 16 Kasım 2020 Pazartesi evde bakım aylığı yatan iller listesi...

16 KASIM PAZARTESİ EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER LİSTESİ

1- İzmir

2- Hatay

3- Tokat

4- Osmaniye

5- Afyonkarahisar

6- Kırklareli

7- Samsun

8- Antalya

9- Sakarya

10- Diyarbakır

11- Uşak

12- Konya

13- Balıkesir

14- Mersin

15- İstanbul

16- Manisa

17- Niğde

18- Zonguldak

19- Ordu

20- Denizli

21- Karabük

22- Bursa

23- Adana

24- Düzce

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ...

EVDE BAKIM PARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde bakım aylığı alarak muhtaç ya da yaşlı bir kişiye bakan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden SMS ile öğrenebilecek. Evde bakım parası nasıl öğrenilir merak edenler için Ziraat Katılım Bankası'ndan maaş alanlar için şöyle; Telefonunuzdan SMS bölümüne büyük harflerle BAKIYE yazıp mesajı 4747'ye göndermeniz yeterlidir. Gönderilen mesaj bir mesaj ücreti ile ücretlendirilecektir.

evde bakım parası yatan iller listesi

EVDE BAKIM HİZMETİ KİMLERE VERİLİYOR

Evde bakım hizmeti almak isteyen durumları uygun olmayan, engelli ya da bakıma muhtaç kişiler evde bakım hizmeti nasıl alınır araştırmalara başladı.

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM HİZMETİ ALMA ŞARTLARI

Evde bakım parası almak isteyenler, evde bakım aylığı alma şartlarını araştırmaya başladı. Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor. Daha sonra evde bakım parası almak isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapıp beklemesi gerekiyor. Eğer evde bakım parası onaylanırsa almaya başlayacaktır.

evde bakım parası yatan iller listesi

2020 EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

Evde bakım aylığı ne kadar öğrenmek isteyenler için, 2019 yılında evde bakım aylığının 1.384 lira olduğunu belirtelim. 2020 yılında Ocak ayında evde bakım aylığı ise zam gelerek 1.460 liraya yükseltildi. Daha sonra Temmuz ayında evde bakım aylığına zam gelerek 1.544,60 TL'ye yükseldi. Şu an evde bakım aylığı 1.544,60 TL'dir

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