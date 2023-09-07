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EVDE BAKIM MAAŞI 2023 EYLÜL AYI ÖDEMELERİ: Evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

07.09.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı Eylül ayı ödemeleri ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere bahsi geçen ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engellinin vasisi ya da bakımını yürüten kişi ya da ailesine yapılıyor. Peki, evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, konuya dair ayrıntılar ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 EYLÜL AYI ÖDEMELERİ: Evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı il il farklı tarihlerde yatmaktadır. Ocak zammının ardından her ay yapılan ödemeler 4 bin 337 TL olmuştu. Temmuz'da memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik ile yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 TL oldu. Şimdi gözler Eylül ayı ödemelerine çevrildi. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı. ve konuya ilişkin merak edilenler...

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EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK, HANGİ TARİHTE?

Evde bakım maaşı Eylül ayı ödemeleri henüz yapılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemeleri her ayın 15’i ile 31’i arasında yapmaktadır.

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EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla öğrenilebiliyor.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Evde bakım maaşı Ocak'ta yapılan zam ile 4 bin 337 lira olmuştu.

Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.

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