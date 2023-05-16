EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA: 16 Mayıs 2023 evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin son durum merak konusu oldu. Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılan evde bakım maaşı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. İşte, 16 Mayıs 2023 Salı günü evde bakım maaşı yatan iller...
Evde bakım maaşlarının yatırılma tarihi illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Bu kapsamda Mayıs ayı evde bakım maaşları 15-31 Mayıs tarihleri arasında ödenmiş olacak.
Evde bakım maaşları ödenmeye başlandı. Evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:
1- İzmir
2- Bursa
3- İstanbul
4- Antalya
5- Mersin
6- Van
7- Samsun
8- Adana
9- Kocaeli
10- Kastamonu
11- Eskişehir
12- Yalova
13- Tokat
14- Şırnak
15- Ankara
16- Aydın
17- Balıkesir
18- Muğla
19- Trabzon
20- Manisa
21- Düzce
22- Kırıkkale
23- Tekirdağ
24- Isparta
25- Rize
26- Mardin
27- Kayseri
28- Bilecik
29- Sakarya
30- Gaziantep
31- Kahramanmaraş
32- Giresun
33- Zonguldak
34- Çorum
35- Konya
36- Kars
37- Sivas
38- Edirne
39- Hatay
40- Şanlıurfa
41- Kütahya
42- Kırşehir
43- Aksaray
44- Denizli
45- Adıyaman
46- Batman
47- Çanakkale
48- Amasya
49- Burdur
50- Çankırı
51- Erzurum
52- Osmaniye
53- Yozgat
54- Muş
55- Bingöl
56- Elazıg
57- Diyarbakır
58- Uşak
59- Ordu
60- Karabük
61- Niğde
62- Afyonkarahisar
63- Ağrı
64- Artvin
65- Bitlis
66- Elazığ
67- Gümüşhane
68- Hakkari
69- Malatya
70- Nevşehir
71- Sinop
72- Tunceli
73- Bayburt
74- Bartın
75- Ardahan
76- Kilis
Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla öğrenilebiliyor.
E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ