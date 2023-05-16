EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA: 16 Mayıs 2023 evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin son durum merak konusu oldu. Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılan evde bakım maaşı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. İşte, 16 Mayıs 2023 Salı günü evde bakım maaşı yatan iller...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım maaşlarının yatırılma tarihi illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Bu kapsamda Mayıs ayı evde bakım maaşları 15-31 Mayıs tarihleri arasında ödenmiş olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları ödenmeye başlandı. Evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:

1- İzmir

2- Bursa

3- İstanbul

4- Antalya

5- Mersin

6- Van

7- Samsun

8- Adana

9- Kocaeli

10- Kastamonu

11- Eskişehir

12- Yalova

13- Tokat

14- Şırnak

15- Ankara

16- Aydın

17- Balıkesir

18- Muğla

19- Trabzon

20- Manisa

21- Düzce

22- Kırıkkale

23- Tekirdağ

24- Isparta

25- Rize

26- Mardin

27- Kayseri

28- Bilecik

29- Sakarya

30- Gaziantep

31- Kahramanmaraş

32- Giresun

33- Zonguldak

34- Çorum

35- Konya

36- Kars

37- Sivas

38- Edirne

39- Hatay

40- Şanlıurfa

41- Kütahya

42- Kırşehir

43- Aksaray

44- Denizli

45- Adıyaman

46- Batman

47- Çanakkale

48- Amasya

49- Burdur

50- Çankırı

51- Erzurum

52- Osmaniye

53- Yozgat

54- Muş

55- Bingöl

56- Elazıg

57- Diyarbakır

58- Uşak

59- Ordu

60- Karabük

61- Niğde

62- Afyonkarahisar

63- Ağrı

64- Artvin

65- Bitlis

66- Elazığ

67- Gümüşhane

68- Hakkari

69- Malatya

70- Nevşehir

71- Sinop

72- Tunceli

73- Bayburt

74- Bartın

75- Ardahan

76- Kilis

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla öğrenilebiliyor.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

