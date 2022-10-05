Evde bakım maaşı hangi illerde yattı, ne zaman yatacak? 5 Ekim e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılması gerekiyor. Evde bakım maaşı e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Aynı zamanda SMS ile sorgulama yapmak da mümkün. Peki evde bakım maaşı hangi illerde yattı, ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERDE YATTI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı ödemelerini her ay 15 ila 30'u arasında gerçekleştiriyor. Ekim ayı için evde bakım maaşı ödemeleri henüz tamamlanmadı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET

Evde bakım maaşını e-Devlet üzerinden sorgulamak için e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasına erişim sağlayın.

Evde bakım maaşını SMS ile sorgulamak için, Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilir. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılması gerekiyor.



