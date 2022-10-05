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Evde bakım maaşı hangi illerde yattı, ne zaman yatacak? 5 Ekim e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı

05.10.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olan kişilerin bakımından sorumlu bireylere devlet tarafından sağlanıyor. Bilindiği üzere eskiden 2 bin 706 TL olan evde bakım parası 3 bin 340 TL'ye yükseltildi. Ekim ayının gelmesiyle evde bakım maaşının yattığı iller araştırılmaya başlandı. Peki evde bakım maaşı hangi illerde yattı, ne zaman yatacak? İşte 5 Ekim e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı hangi illerde yattı, ne zaman yatacak? 5 Ekim e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılması gerekiyor. Evde bakım maaşı e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Aynı zamanda SMS ile sorgulama yapmak da mümkün. Peki evde bakım maaşı hangi illerde yattı, ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERDE YATTI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı ödemelerini her ay 15 ila 30'u arasında gerçekleştiriyor. Ekim ayı için evde bakım maaşı ödemeleri henüz tamamlanmadı.

Evde bakım maaşı hangi illerde yattı, ne zaman yatacak? 5 Ekim e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET

Evde bakım maaşını e-Devlet üzerinden sorgulamak için e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasına erişim sağlayın.

Evde bakım maaşını SMS ile sorgulamak için, Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilir. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılması gerekiyor.


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Anahtar Kelimeler:
e-devlet evde bakım maaşı (engelli maaşı) evde bakım
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