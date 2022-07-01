Evde bakım maaşı ne kadar 2022? Asgari ücrette zam kararı sonrası evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Asgari ücrette zam kararının alınmasıyla birlikte evde bakım maaşlarının ne kadar olacağı veya değişiklik gösterip göstermeyeceği merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nda bahsi geçen asgari ücret zammı sonrasında evde bakım maaşlarına ne kadar zam geleceği konuşuluyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar 2022? Asgari ücrette zam kararı sonrası evde bakım maaşı ne kadar oldu?

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini ifade etmişti. Buna göre 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde evde bakım maaşları hesaplara yatacak.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret ek zammı sonrası ise evde bakım maaşlarında da zam olup olmayacağı merak ediliyor. Henüz artış oranı netlik kazanmış değil. Yeni bir gelişme olduğunda sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Bayram öncesi emekli ikramiyeleri ve ödeneklerle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." sözlerinde bulunmuştu.

