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Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret ek zammı sonrası evde bakım maaşı değişti mi, ne kadar olacak?

30.06.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret ile ilgili yapılan açıklama vatandaşların gündeminde yer aldı. Temmuz ayında yapılacak ek zam ile ilgili müjde verilmesinin sonrasında vatandaşlar evde bakım maaşı miktarının da ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. Peki evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret ek zammı sonrası evde bakım maaşı değişti mi? İşte ödemenin miktarı...

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret ek zammı sonrası evde bakım maaşı değişti mi, ne kadar olacak?

Kabine Toplantısı sonrası "Evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorusu merak ediliyor. Enflasyon sonrası asgari ücret zammının gündeme gelmesinin ardından evde bakım maaşına yapılacak zam oranı da merak ediliyor. Şimdi yaşlı ve engelli aylığı alanlar konuyu sorguluyor. Peki evde bakım maaşı ne kadar oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Önceki günlerde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı ile ilgili önemli açıklamalar gelmişti. Yapılan açıklamaya göre zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini ifade edilmişti. Bu açıklamaya göre 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce evde bakım maaşları ödenmiş olacak. Asgari ücret ek zammı sonrası ise evde bakım maaşında artış bekleniyor. Henüz artış oranı netlik kazanmış değil. Yeni bir gelişme olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili şöyle konuştu:

"Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir."

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