Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusunun yanıtı, asgari ücrete zam yapılmasının ardından merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Yaşlı, engelli ve evde bakım alması gereken kişilere verilen evde bakım maaşlarına ne kadar zam geldiği gündemin ana konuları arasında yer alıyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 asgari ücret zammı sonrası evde bakım maaşına zam geldi mi, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım maaşı, hasta, yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara devlettarafından verilen yardım paraları arasında yer alıyor. 2706 lira olan evde bakım maaşı ücretlerinin, asgari ücrete gelen Temmuz ara zammı sonrasında ne kadara yükseldiği merak konusu oldu.

Gelen asgari ücret zammı sonrasında 2706 lira olan evde bakım maaşı ücreti 3340 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın hemen ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağını ifade etmişti. Buna göre 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde evde bakım maaşları hesaplara yatacak.

