EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: Temmuz ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

Evde bakım maaşı il il farklı tarihlerde yatmaktadır. Evde bakım aylığı 2023 Ocak zammı sonrası 4 bin 337 TL oldu. Ödemeler memur zammının yasalaşması ve Resmi Gazete’de yayımlanması sonrası artış gösterecek. İşte, Temmuz ayı 2023 evde bakım maaşı ile ilgili detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK, HANGİ TARİHTE?

Evde bakım maaşı Temmuz ayı ödemeleri henüz yapılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemeleri her ayın 15’i ile 31’i arasında yapmaktadır.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Evde bakım maaşı 2023 Ocak itibarıyla 4 bin 337 TL oldu.

Memur zammının yasalaşması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından evde bakım maaşı ödemeleri zamlanacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

2023 TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

