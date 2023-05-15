EVDE BAKIM MAAŞI ödemeleri yattı mı, 2023 Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak? 15 Mayıs 2023 evde bakım maaşı yatan iller!

Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ocak zammı ile 4 bin 337 TL'ye çıkarılan ödemelerde son durum merak konusu oldu. Birçok kişi internette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir açıklama olup olmadığını öğrenmek için evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili araştırma yapıyor. Evde bakım maaşı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara aktarışıyor. Mayıs ayı ödemelerinin 15'inde başlaması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mayıs ayı ödemelerine ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla öğrenilebiliyor.

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