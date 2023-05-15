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EVDE BAKIM MAAŞI ödemeleri yattı mı, 2023 Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak? 15 Mayıs 2023 evde bakım maaşı yatan iller!

15.05.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı ödeme tarihleri 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü itibarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok kişi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelere dair bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. 15 Mayıs 2023 evde bakım maaşı yatan iller merak edildi. Peki, 2023 Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI ödemeleri yattı mı, 2023 Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak? 15 Mayıs 2023 evde bakım maaşı yatan iller!

Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ocak zammı ile 4 bin 337 TL'ye çıkarılan ödemelerde son durum merak konusu oldu. Birçok kişi internette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir açıklama olup olmadığını öğrenmek için evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili araştırma yapıyor. Evde bakım maaşı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

1

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara aktarışıyor. Mayıs ayı ödemelerinin 15'inde başlaması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mayıs ayı ödemelerine ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2,

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla öğrenilebiliyor.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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