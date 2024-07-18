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Evde bakım maaşı ve yaşlı aylığı zammı netleşti: Evlilik kredisi kapsamı genişletildi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
18.07.2024 11:38
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Memur maaş zammı ile evde bakım parası ve yaşlı aylıkları zammı Temmuz 2024 için netleşti. Buna göre evde bakım yardımı 9 bin TL'yi aştı. Yaşlı aylıkları da 5 bin liranın üzerine çıktı. İlk etapta deprem bölgesinde uygulanmaya başlayan evlilik kredisinde ise kapsam genişletilerek Bartın, Karabük, Zonguldak ve Kütahya da dahil edildi.

Evde bakım maaşı ve yaşlı aylığı zammı netleşti: Evlilik kredisi kapsamı genişletildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayılarıyla birlikte sosyal yardım ödemelerinin de artacağını açıkladı. Katsayı düzenlemesine paralel olarak sosyal yardım ödemelerindeki miktarlar da artacak. Evde bakım yardımının 7.608 TL'den 9.077 TL'ye yükseldiğini belirten Göktaş, yaşlı aylığında raporu yüzde 70 ve üzerinde olan ve engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 4.196 TL'den 5.007 TL'ye yükseltildiğini bildirdi.

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EVLİLİK KREDİSİ KAPSAMINA 4 İL DAHA DAHİL OLACAK

Ayrıca, evlilik kredisi programına Bartın, Karabük, Zonguldak ve Kütahya illerinin de dahil edileceğini belirten Bakan Göktaş, Aile Gençlik Fonu'na yönelik başvuruların arttığını ve 2.385 çiftin bu fondan faydalandığını ifade etti.

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DOĞUM ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞE ÇÖZÜM

Türkiye'deki doğum oranlarındaki düşüşe dikkat çeken Göktaş, bu konuda saha çalışmaları başlatılacağını ve relevant kurumlar arasında bir odak grubu oluşturulduğunu belirtti. Bu amaçla Sosyal Güvenlik, Sağlık ve Maliye Bakanlıklarının bir araya gelerek çalışacaklarını duyuran Bakan Göktaş, doğum oranlarındaki düşüşün nedenlerini araştıracaklarını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
evde bakım maaşı evlilik kredisi Yaşlı aylığı
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