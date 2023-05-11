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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 11 Mayıs 2023 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

11.05.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri 11 Mayıs 2023 Perşembe günü ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ocak zammı ile 4 bin 337 TL'ye çıkarılan ödemelerde son durum merak konusu oldu. Birçok kişi internette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir açıklama olup olmadığını öğrenmek için evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 11 Mayıs 2023 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Birçok kişi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan evde bakım maaşı ödemelerine dair bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Evde bakım maaşı yatan iller merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

1

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara aktarışıyor. Mayıs ayı ödemelerinin 15'inde başlaması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mayıs ayı ödemelerine ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2,

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla öğrenilebiliyor.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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