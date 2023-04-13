FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? SMS ve e devlet ile sorgula!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? SMS ve e devlet ile sorgula!

13.04.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 13 Nisan 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin, e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ekranından ya da SMS ile bilgi edinilebiliyor. 13 Nisan 2023 Perşembe günü evde bakım maaşı yatan iller merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? SMS ve e devlet ile sorgula!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 13 Nisan 2023 Perşembe günü arama motorlarında araştırılıyor. hastalığı nedeniyle bazı ihtiyaçlarını karşılamaya vatandaşlar ile ağır engelli raporu olanlara verilen ödemelere ilişkin detaylar merak edildi. Birçok kişi, "13 Nisan 2023 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorusuna yanıt arıyor. Evde bakım maaşı bilgisi SMS ile sorgulama yaparak ya da e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara aktarılmaktadır.

2023 Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri 15 Nisan itibarıyla başlayacak ve ay sonuna dek sürecek.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı ödemeleri 15 Nisan itibarıyla başlayacak. Nisan ayı ödemeleri 31 Nisan'da sona erecek.

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklama yapıldığında habrimiz eş zamasnlı olarak güncellenecektir...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için e-Devlet uygulamasına giriş yapın ve "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" kısmına gelin. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

SMS ile sorgulama yapmak için, evde bakım maaşını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atabilir. Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama e-Devlet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!
AK Parti seçim beyannamesinde ortaya çıktı! Faizsiz kredi desteği yoldaAK Parti seçim beyannamesinde ortaya çıktı! Faizsiz kredi desteği yolda
Trafik sigortası priminde yeni dönem: 1 Mayıs’tan itibaren başlıyorTrafik sigortası priminde yeni dönem: 1 Mayıs’tan itibaren başlıyor
Anahtar Kelimeler:
evde bakım maaşı evde bakım maaşı yatan iller

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Ortak vaat milyonlarda heyecan yarattı

14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Ortak vaat milyonlarda heyecan yarattı

Evini güçlendirene 320 bin, yeniden yapana 1.25 milyon TL!

Evini güçlendirene 320 bin, yeniden yapana 1.25 milyon TL!

AK Parti seçim beyannamesinde ‘asgari ücret’ maddesi!

AK Parti seçim beyannamesinde ‘asgari ücret’ maddesi!

Cep telefonları fiyatlarını vergi muafiyeti nasıl etkileyecek? Tek tek hesaplandı: Yüzde 50 indirim...

Cep telefonları fiyatlarını vergi muafiyeti nasıl etkileyecek? Tek tek hesaplandı: Yüzde 50 indirim...

Resmi Gazete'den Cunda Adası kararı!

Resmi Gazete'den Cunda Adası kararı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

'Sütyen' yorumu kocasını çok kızdırdı! Kendini tutamadı

'Sütyen' yorumu kocasını çok kızdırdı! Kendini tutamadı

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.