EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 15 AĞUSTOS 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e Devlet sosyal yardım sorgulama

Evde bakım maaşı ile ilgili sorgulamalar Ağustos ayının ortalarının gelmesi ile birlikte hız kazandı. Evde bakım maaşı alanlar ağustos ayında yatırılacak evde bakım parası hakkındaki araştırmalarına hız verdi. İşte e devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı ile ilgili sorgulamalar 15 Ağustos 2023 Salı günü hız kazandı. Evde bakım maaşı alanlar ağustos ayında yatırılacak evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin son durumu merak ediyor. İşte konuya dair ayrıntılar ve e devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor. Ağustos ayı evde bakım maaşıı ödemelerine ilişkin sorgulama yapılabilmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılının ilk 6 ayında 4 bin 337 tl olarak ödenen Evde Bakım maaşı, Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından 17,55 tutarında zamlandı.

Yeni evde bakım maaşı ücreti 5 bin 98 lira oldu.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı alan kişiler, sorgulama işlemi için cep telefonlarının SMS (Kısa mesaj) özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla aylık alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747 numarasına kısa mesaj göndererek bakiye takibi yapabilir. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde, operatörünüz tarafından 1 SMS ücreti tahsil edilir.

