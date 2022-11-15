EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 15 KASIM 2022: Kasım Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı, ne zaman yatar? 3 bin 340 TL'lik ödemede son durum!

Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri her ayın 15'i itibarıyla başlayan ödemeler konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından bugün de (15 Kasım 2022 Salı) yakından takip ediliyor. Bahsi geçen ödemelere ilişkin detaylar SMS (kısa mesaj) veya e-Devlet üzerinden incelenebiliyor. Ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15 ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir. İşte evde bakım maaşı yatan iller konusunda detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi şu an için belli olmadı.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15 ile 30'u arasında hesaplara yatırılmaktadır.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! 15 KASIM 2022

Evde bakım maaşı yatan iller belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir....

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

