FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! 17 Ağustos 202 evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! 17 Ağustos 202 evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

17.08.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, 17 Ağustos 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için yapılan ödemelere ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında; evde bakım maaşı yatan iller konu başlığını araştırıyor. Peki 17 Ağustos 202 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte Evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili bilgiler...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! 17 Ağustos 202 evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Evde bakım parası her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılan evde bakım parasının Ziraat Bankası SMS yolu ile veya e-devlet üzerinden rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Peki 17 Ağustos 202 evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

1

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesine erişim 15 ağustos tarihinde gerçekleşecek. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

3

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

2

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıdem tazminatından olabilirsiniz... 6 güne dikkat! Kıdem tazminatından olabilirsiniz... 6 güne dikkat!
Çalışan milyonları kapsıyor! Hiçbir ücret ödenmeyecek: Kıdem tazminatı, ihbar, mesai, yıllık ve haftalık izinler… Çalışan milyonları kapsıyor! Hiçbir ücret ödenmeyecek: Kıdem tazminatı, ihbar, mesai, yıllık ve haftalık izinler…
Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı! Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!
Anahtar Kelimeler:
evde bakım maaşı (engelli maaşı) evde bakım maaşı evde bakım maaşı 2022 evde bakım maaşı yatan iller evde bakım maaşı yatan iller güncel evde bakım maaşı yatan iller güncel liste evde bakım maaşı yatan iller listesi evde bakım maaşı ne kadar 2022
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’

Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’

Düşük faizle 160 ila 400 bin lira kredi veriliyor

Düşük faizle 160 ila 400 bin lira kredi veriliyor

Gram ve ons altın için yeni tahmin

Gram ve ons altın için yeni tahmin

'Merkez Bankası para basımını hızlandırdı'

'Merkez Bankası para basımını hızlandırdı'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Korkacak tek şey korkunun kendisi

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

Hem sebebini hem şifasını açıkladı: Tüm ağrıların çaresi...

Hem sebebini hem şifasını açıkladı: Tüm ağrıların çaresi...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.