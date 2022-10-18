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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 18 EKİM 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi ilde ne zaman yatacak? Ekim ayı ödemeleri hesaplara yatıyor!

18.10.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödeniyor. Söz konusu ödemeler, Ekim ayının ortalarında bulunmamız sebebiyle evde bakıma ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlı bireyler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 81 ile kademeli olarak ödenen bakım parasının hangi illere yattığı merak konusu oldu. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, hangi ilde ne zaman yatacak? İşte 2022 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 18 EKİM 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi ilde ne zaman yatacak? Ekim ayı ödemeleri hesaplara yatıyor!

Evde bakım maaşı yatan iller merak konusu oldu. Söz konusu ödemelerin hangi illerde hesaplara aktarıldığını öğrenmek isteyen kişiler kısa mesak ya da e-Devlet üzerinden konuya ilişkin sorgulama yapabilmektedir. Ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15 ile 30'u arasında yapılmaktadır. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, hangi ilde ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı 2022 ekim ayı ödemelerinin yapıldığı iller...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! 18 EKİM 2022 SALI

1000

P1

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

P2

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

P3

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

P4

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

P5

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