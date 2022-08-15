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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2022! Evde bakım maaşı yattı mı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL?

15.08.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım maaşı ödemesi yapılıyor. Bilindiği üzere Temmuz ayında yapılan zam sonrası söz konusu oran 2706'dan 3340'a yükseltilmişti. Vatandaşlar internette "Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?", "Evde bakım maaşı yattı mı?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2022! Evde bakım maaşı yattı mı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL?

Evde bakım maaşı ödemeleri için gözler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Bilindiği üzere konuya ilişkin sorgulamalar kısa mesaj ya da E-devlet aracılığı ile yapılabiliyor. Maal ödemesini bekleyen vatandaşlar 'evde bakım maaşı yatan iller' konu başlığını araştırıyor. İşte, evde bakım aylığı ile ilgili son durum...

Asgari ücrete zam gelecek mi?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesine erişim 15 ağustos tarihinde gerçekleşecek. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.

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Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

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Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

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