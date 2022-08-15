EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2022! Evde bakım maaşı yattı mı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL?

Evde bakım maaşı ödemeleri için gözler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Bilindiği üzere konuya ilişkin sorgulamalar kısa mesaj ya da E-devlet aracılığı ile yapılabiliyor. Maal ödemesini bekleyen vatandaşlar 'evde bakım maaşı yatan iller' konu başlığını araştırıyor. İşte, evde bakım aylığı ile ilgili son durum...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesine erişim 15 ağustos tarihinde gerçekleşecek. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.



