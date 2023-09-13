EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2023 EYLÜL: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ödenecek? e Devlet destek ödemesi sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller listesi internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ödemeler il il farklı tarihlerde yapılmaktadır. Ocak zammının ardından her ay yapılan ödemeler 4 bin 337 TL olmuştu. Temmuz'da memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik ile yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 TL oldu. Şimdi gözler Eylül ayı ödemelerine çevrildi. İşte e Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları henüz hesaplara aktarılmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimize eklenecektir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılmaktadır.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Evde bakım maaşı Ocak'ta yapılan zam ile 4 bin 337 lira olmuştu.

Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla öğrenilebiliyor.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

