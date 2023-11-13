EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2023 KASIM: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ödenecek? Turkiye.gov.tr e Devlet ASHB destek ödemesi sorgulama

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 13 Kasım 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere ocak ayında yapılan zamla ödemeler 4 bin 337 TL olmuştu. Temmuz'da memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik ile yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 TL oldu. Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen evde bakım maaşı için beklenen açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım maaşı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladıklarını belirtti.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı konusunda açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"Bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık."

2023 KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATRAN İLLER

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

Kişiler TC kimlik numarası ile E Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak son durumu görüntüleyebiliyorlar.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylar yer almaktadır.

Engelli Evde Bakım ödeme bilgileri sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer almaktadır

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





