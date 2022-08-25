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Evde bakım maaşı yatan iller 25 Ağustos 2022! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ödemeler hangi illere yattı?

25.08.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller 25 Ağustos 2022 Perşembe günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlar ile ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay evde bakım maaşı ödemesi yapılıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ödemeler hangi illere yattı? İşte 25 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller...

Evde bakım maaşı yatan iller 25 Ağustos 2022! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ödemeler hangi illere yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, 25 Ağustos 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Evde bakım parası her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılan evde bakım parasının Ziraat Bankası SMS yolu ile veya e-devlet üzerinden rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ödemeler hangi illere yattı? İşte evde bakım maaşı yatan iller...

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

1- Batman

2- Sivas

3- Osmaniye

4- Kars

5- Muğla

6- Bilecik

7- Aydın

8- Rize

9- Muş

10- Gümüşhane

11- Siirt

12- Aksaray

13- Ordu

14- Karabük

15- Erzincan

16- İzmir

17- İstanbul

18- Denizli

19- Sakarya

20- Ağrı

21- Bursa

22- Tekirdağ

23- Balıkesir

24- Elazığ

25- Ankara

26- Mersin

27- Karaman

28- Bolu

29- Adana

30- Niğde

31- Bartın

32- Kırıkkale

33- Erzurum

34- Yalova

35- Mardin

36- Konya

37- Afyonkarahisar

38- Adıyaman

39- Çorum

40- Şanlıurfa

41- Diyarbakır

42- Kahramanmaraş

43- Tokat

44- Kütahya

45- Bingöl

46- Burdur

47- Manisa

48- Malatya

49- Çankırı

50- Çanakkale

51- Antalya

52- Isparta

53- Gaziantep

54- Kocaeli

55- Zonguldak

56- Uşak

57- Giresun

58- Şırnak

59- Hatay

60- Kırşehir

61- Edirne

62- Eskişehir

63- Kırklareli

64- Kastamonu

65- Van

66- Yozgat

67- Kilis

68- Trabzon

3

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesine erişim 15 ağustos tarihinde gerçekleşecek. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.

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Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

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