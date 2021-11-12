Evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ödeme günü yaklaştı. Evde bakıma muhtaç kişiler için ödenen evde bakım maaşı her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Kasım ayı ödemelerinin ayın 'i itibarıyla gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. İşte merak edilenler...

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşını SMS ile sorgulayabilirsiniz. Maaşı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alıyorsanız cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atın. Sorgulama bu şekilde gerçekleştirilir. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Ayrıca evde bakım maaşı sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlem e-Devlet üzerinden kolaylıkla halledilebilir. Bunun için e-Devlet uygulamasına veya internet sitesine giriş yapın ve "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasına girin. Buradan aylık sorgulaması yapabilirsiniz. Evde bakım maaşı sorgulaması yapmak için "https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu" adresine erişim sağlayınız.

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım maaşı bin 544 TL 61 kuruştan bin 658 TL 19 kuruşa yükseltildi.



