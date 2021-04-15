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Evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

15.04.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödenen evde bakım maaşı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Evde bakım maaşı yatan iller Nisan ayının ortalarına gelinmesiyle beraber en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki her ayın belli tarihlerinde ödenen evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır? İşte evde bakım maaşı yatan iller...

Evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

Bakıma muhtaç olan engelliler ve yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla verilen evde bakım maaşı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı yatan iller Nisan ayının başlamasının ardından merakla sorgulanıyor. Peki evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını öğrenmenin iki yolu bulunuyor. SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan birçok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kaydı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası vasıtasıyla alanların, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms yollamaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz halinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilecektir. Ziraat Bankası SMS kodu ile bakiyenizi her ay takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını sorgulamak için bu linki kullanabilirsiniz: https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Samsun
Aksaray
Sakarya
Ordu
Balıkesir
Amasya
Kırklareli
Edirne
Bolu
Isparta
Gaziantep
Bilecik
Zonguldak
Tekirdağ
Osmaniye
Erzincan
Şanlıurfa
Hatay
Konya
Diyarbakır
Manisa
Uşak
Adıyaman
Antalya
Afyonkarahisar
İzmir

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