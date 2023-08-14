EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ: 14 Ağustos 2023 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 5 bin 98 TL ödenecek!

Evde bakım maaşı ile ilgili sorgulamalar Ağustos ayının ortalarının gelmesi ile birlikte hız kazandı. Evde bakım maaşı alanlar ağustos ayında yatırılacak evde bakım parası hakkındaki araştırmalarına hız verdi. İşte e devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor. Haziran ayı içerisinde yapılacak evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili bakanlıktan henüz açıklamada bulunulmadı.

EVDE BAKI MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

İllere göre yatırılma tarihi farklılık gösteren evde bakım maaşının zamlı tutarı, 15 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılının ilk 6 ayında 4 bin 337 tl olarak ödenen Evde Bakım maaşı, Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından 17,55 tutarında zamlandı.

Yeni evde bakım maaşı ücreti 5 bin 98 lira oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

