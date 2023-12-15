EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 15 ARALIK 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? SMS ve e-Devlet ile sorgulama bilgisi

Evde bakım maaşı yatan iller listesi günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engellinin vasisi ya da bakımını yürüten kişi ya da ailesine yapılıyor. Aralık ayı 2023 evde bakım maaşı ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Evde bakım maaşını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, BAKIYE yazıp, 4747’e SMS göndererek bakiye takibi yapabiliyorlar. İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Aralık ayı ödemelerine ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir..

E DEVLET'TEN EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME BİLGİSİ NASIL SORGULANIR?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı alan kişiler, sorgulama işlemi için cep telefonlarının SMS (Kısa mesaj) özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla aylık alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747 numarasına kısa mesaj göndererek bakiye takibi yapabilir. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde, operatörünüz tarafından 1 SMS ücreti tahsil edilir.





