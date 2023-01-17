EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER listesi 17 Ocak 2023 Salı: Evde bakım maaşı ne kadar oldu, hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi internette araştırılıyor. her ayın 15'inde başlayan ve 31'ine dek il il kademeli olarak yapılan ödemelerde son durum merak konusu oldu. evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 17 Ocak 2023 Salı günü itibariyle evde bakım maaşı yatan iller...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi:
1- İstanbul
2- İzmir
3- Tokat
4- Nevşehir
5- Bolu
6- Kocaeli
7- Sivas
8- Kayseri
9- Tekirdag
10- Mersin
11- Kırşehir
12- Antalya
13- Amasya
14- Kahramanmaraş
15- Sakarya
16- Isparta
17- Mardin
18- Samsun
19- Şanlıurfa
20- Bursa
21- Van
22- Rize
23- Adana
24- Hatay
25- Gaziantep
26- Tunceli
27- Aksaray
28- Malatya
29- Ankara
30- Balıkesir
31- Aydın
32- Konya
33- Erzincan
34- Afyonkarahisar
35- Nigde
36- Sinop
37- Eskişehir
38- Adıyaman
39- Mugla
40- Osmaniye
41- Çanakkale
42- Zonguldak
43- Edirne
44- Erzurum
45- Kırklareli
46- Kütahya
47- Denizli
48- Gümüşhane
49- Yozgat
50- Kars
51- Yalova
52- Ardahan
53- Düzce
54- Diyarbakır
55- Siirt
56- Kırıkkale
57- Manisa
58- Bartın
59- Uşak
60- Bilecik
61- Burdur
62- Çorum
Evde bakım maaşı geçtiğimiz yıl Temmuz zammından sonra aylık 3 bin 336 TL olmuştu.
Evde bakım maaşı 2023 yılında 4 bin 337 TL olarak ödenecek.
Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile Evde Bakım Maaşı alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından kesilmektedir.